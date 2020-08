07:05

In Lateinamerika sind mittlerweile 6'000'005 Corona-Fälle bestätigt, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. Es ist die von der Pandemie am schlimmsten betroffene Region. Die Zahl der Toten kletterte auf 237'360.

05:00

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1415 auf 222.828 gestiegen. Die Zahl der Toten legte demnach um sechs auf 9231 zu.

01:32

Als erster Bundesstaat in den USA verzeichnet Kalifornien mehr als 600'000 bestätigte Corona-Fälle. Das ergibt eines Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters. Gouverneur Gavin Newsom verweist allerdings darauf, dass trotz der steigenden Fallzahlen Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen zwei Wochen um 20 Prozent zurückgegangen seien. Verlegungen auf Intensivstationen seien im selben Zeitraum um 14 Prozent zurückgegangen.

California encouraged by trends even as it passes 600,000 coronavirus cases, most in U.S. https://t.co/5Bhdn6x3y4 pic.twitter.com/9t0ilFKLwO

— Reuters (@Reuters) August 15, 2020