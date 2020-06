05:30

Bei 57 Prozent von fast 10'000 Bürgern der Stadt Bergamo sind bei einem Test Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bei etwa 10'400 getesteten Mitarbeitern im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen, teilen die Behörden mit. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen.

Over half of people tested in Italy's Bergamo have COVID-19 antibodies https://t.co/Px06rRqOvP pic.twitter.com/GPqCkHmx2c — Reuters (@Reuters) June 9, 2020

+++

05:15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt binnen 24 Stunden um 252 auf 184'193, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben um 16 auf 8674.

+++

04:50

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 679 weitere Covid-19-Todesfälle und 15'654 Neuinfektionen. Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer damit bei 37'134, die dritthöchste der Welt nach den Vereinigten Staaten und Großbritannien. In dem lateinamerikanischen Land gibt es gemäß offiziellen Zählungen 707'412 bestätigte Fälle, die zweithöchste Zahl an Infizierten nach den USA. Das lateinamerikanische Land hatte am Wochenende eine veränderte Zählweise eingeführt, die die Vorwürfe der Manipulation der Coronavirus-Daten auf sich gezogen haben.

+++

03:35

Forscher der Universität in Washington gehen nach jüngsten Schätzungen davon aus, dass bis August rund 5000 mehr Menschen als bislang angenommen in den Vereinigten Staaten an den Folgen von Covid-19 sterben könnten. Laut der Prognose der John Hopkins Universität könnten bis August 145'728 Menschen dem Virus erlegen sein. Zu den Staaten mit den stärksten Zuwächsen gehören laut der Studie Michigan und Arizona, während Virginia, Rhode Island und Nebraska die stärksten Rückgänge aufweisen. Experten für Infektionskrankheiten gehen davon aus, dass die Massenproteste in den US-Großstädten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd einen erneuten Ausbruch der Krankheit auslösen könnte. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten mehr als 1,9 Millionen Fälle der Atemwegserkrankung gemeldet und rund 110'000 Todesfälle bestätigt, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht.

University of Washington forecasts 145,000 U.S. COVID-19 deaths by August https://t.co/1pGCgq44Qj pic.twitter.com/VkE8HIe70a — Reuters (@Reuters) June 9, 2020

+++

00:00

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 474 auf 110'375 Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 17'919 auf rund 1,938 Millionen zu.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)