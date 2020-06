06:00

Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland nach aktualisierten Daten mit 318 an. Damit haben sich bislang 184'861 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. 8729 Menschen starben mit oder an dem Virus, das sind 18 mehr als am Vortag.

+++

03:45

Brasilien meldet innerhalb eines Tages mit 32'091 neuen Fällen fast doppelt so viele Neuinfektionen wie die USA mit 17'598 Coronavirus-Fällen. Das südamerikanische Land verzeichnet bislang 739.503 bestätigte Fälle, das entspricht weltweit der zweithöchsten Ansteckungsrate nach den Vereinigten Staaten mit 1'956'421. Die Zahl der Todesfälle steigt nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 1272 auf 38'406. Brasilien verzeichnet damit die dritthöchste Zahl an Todesopfern weltweit.

+++

01:00

Die USA melden 17'598 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 550 weitere Menschen seien im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, teilt die Seuchenschutzbehörde CDC mit. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit auf 1'956'421, die der Todesfälle auf 110'925.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)