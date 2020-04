10:00

In Japan ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen den Informationen des Senders NHK zufolge auf über 10'000 gestiegen. Am stärksten betroffen in dem Land ist die Hauptstadt Tokio. Dort habe es am Samstag 181 neue Fälle gegeben, berichtete NHK.

09:20

Die US-Regierung rechnet jetzt nach Angaben von Präsident Donald Trump mit 60'000 bis 65'000 Toten infolge der Coronavirus-Pandemie in den USA. Die Zahl liege weit unter früheren Vorhersagen von mindestens 100'000 Toten in den Vereinigten Staaten.

U.S. coronavirus death toll passes 35,000, cases top 700,000: Reuters tally https://t.co/8KqESpP9Jl pic.twitter.com/YLbeObCFrL — Reuters (@Reuters) April 18, 2020

07:50

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 137.439 gestiegen, das ist ein Plus von 3609 im Vergleich zum Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 242 auf 4110. Genesen sind rund 85.400 Menschen, das sind rund 3600 mehr, wie das RKI auf seiner Internetseite mitteilte.

06:00

Der US-Supermarktkonzern Walmart will weitere 50'000 Mitarbeiter einstellen, um die gestiegene Nachfrage nach Lebensmitteln und Hygieneprodukten während der Coronavirus-Pandemie bewältigen zu können. Das frühere Ziel, 150'000 neue Stellen zu besetzen, habe man bereits sechs Wochen vor dem Zeitplan erreicht, teilte Walmart mit. Pro Tag würden im Schnitt 5000 neue Mitarbeiter eingestellt. Viele dieser Menschen hätten vorher in der Restaurant- oder Hotelbranche gearbeitet. 85 Prozent der neuen Stellen seien zeitlich befristet oder in Teilzeit.

Walmart to hire 50,000 more workers in coronavirus-driven hiring spree https://t.co/l8sLuMXQUR pic.twitter.com/BMz4X3uxkc — Reuters (@Reuters) April 18, 2020

04:30

China meldet für Freitag 27 Neuinfektionen. Davon seien 17 aus dem Ausland eingeschleppt worden, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Nach einer Revision liegt die Gesamtzahl der Infizierten damit bei 82.719. Gestorben an den Folgen des Virus sind insgesamt 4632. Die Volksrepublik hatte die Zahl deutlich nach oben korrigiert.

01:00

In den USA sind Reuters-Daten zufolge mehr als 35'400 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Täglich habe es zuletzt mehr als 2000 Tote gegeben. Die Zahl der Infizierten sei am Freitag um fast 30'000 auf knapp 700'000 gestiegen.

‘Liberate’ US states protesting against lockdown, says President Trump https://t.co/XxKWSl1szX — BBC News (World) (@BBCWorld) April 17, 2020

