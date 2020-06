06:15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 630 auf 192'079, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Weitere 13 Menschen sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden dem Virus erlegen. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben auf 8927.

Eine Übersicht über die Coronavirus-Fälle weltweit bietet die Johns Hopkins Universität.

Corona-Impfstoff: Plötzlich Weltklasse – wie Deutschland zu zwei Champions kam https://t.co/t11kZ1qw0X pic.twitter.com/zZHa6natEk — WELT (@welt) June 25, 2020

+++

03:30

Die jüngste Hochrechnung des medizinischen Instituts IHME an der Universität in Washington geht davon aus, dass die Zahl der Todesopfer in Lateinamerika bis Oktober auf 388'300 steigt. Laut der Prognose wird Brasilien voraussichtlich 166'000 und Mexiko 88'000 Tote verzeichnen. Ohne Massnamen wie das Tragen von Gesichtsmasken könnte sich im schlimmsten Fall die Zahl der Todesopfer in Brasilien auf 340'476 und in Mexiko auf 151'433 erhöhen, heisst es in dem Bericht. Lateinamerika hat sich zu einem Hotspot der Pandemie entwickelt: Grosse Armut, dichte Siedlungen und mangelnde Gesundheitsversorgung haben zu einer Verdreifachung der Fälle von 690'000 innerhalb eines Monats auf zwei Millionen geführt.

+++

+++

03:15

Wer Ferien mit einem Mietwagen im Ausland reisen will, muss dafür in beliebten Ferienländern derzeit deutlich mehr Geld ausgeben. Die Preise für Mietautos hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Spanien, Frankreich und Italien stark angezogen, heisst es in einer Analyse der Buchungsplattform billiger-mietwagen.de, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. In Spanien haben die Tagespreise laut der Analyse von über 50'000 Buchungen in zehn europäischen Staaten im Mai und Juni am stärksten zugelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Preise dort insgesamt um 23 Prozent gestiegen. In der Mittel- sowie Kompaktklasse würden im Schnitt elf beziehungsweise sieben Euro mehr pro Tag fällig.

In Frankreich müssen Urlauber den Angaben zufolge ebenfalls mit höheren Preisen rechnen: Im Schnitt sei ein Mietwagen aktuell zehn Prozent teurer als noch im Jahr zuvor. In Italien liege dieser Anstieg bei sechs Prozent. Kaum eine Veränderung habe es in den Niederlanden gegeben. In den meisten der insgesamt zehn ausgewerteten Länder seien die durchschnittlichen Preise für Mietwagen jedoch gesunken. Am stärksten sei der Rückgang der Tagespreise in Bulgarien mit 42 Prozent.

+++

03:00

Die chinesische Gesundheitsbehörde meldet binnen 24 Stunden 19 neue Coronavirus-Fälle, gegenüber zwölf tags zuvor. Von den Neuinfektionen sind 13 in Peking, erklärt die nationale Gesundheitskommission, verglichen mit sieben Fällen am Vortag. Insgesamt sind in China nach offiziellen Angaben 83'449 Fälle bestätigt.

*Oft gesehen* Umstrittener Markt in China: Hundefleisch-Festival trotz Corona in vollem Gange https://t.co/mKZrTgDCIy [Video] pic.twitter.com/Jc3IkEuQsj — ntv Nachrichten (@ntvde) June 24, 2020

+++

00:30

Weltweit sind mehr als 9,33 Millionen Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 478'126 sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Seit dem Auftreten der ersten Fälle in China im Dezember 2019 wurden Infektionen in mehr als 210 Ländern und Gebieten gemeldet. Die meisten Infektionen und Todesfälle verzeichnet die USA, gefolgt von Brasilien und Russland. Die Reuters-Zählung basiert auf offiziellen Daten der Länder.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)