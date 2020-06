06:45

Lateinamerika hat sich zum Epizentrum der Corona-Pandemie entwickelt. Eine Region jedoch scheint dem Virus weit besser zu trotzen: Die Menschen in den Anden erkranken deutlich seltener an Covid-19. In Peru, wo es nach Brasilien die meisten Infektionen des Subkontinents gibt, traten in Gegenden über 3000 Metern Höhe nur 10 Prozent der Fälle auf.

Im Verwaltungsgebiet Loreto im Regenwald wurden etwa 8000 Infektionen und 321 Todesfälle gezählt, während es im hoch gelegenen Cusco - trotz 50 Prozent mehr Bevölkerung - nur 1500 Fälle und 13 Tote gab. Die Situation im benachbarten Bolivien ist ähnlich. Noch ist unklar, warum die Andenbewohner dem Virus offenbar besser trotzen. Es könnte an ihrem Atemsystem liegen, das an das Leben in grosser Höhe mit wenig Sauerstoff angepasst ist, lautet eine Hypothese. Eine andere Hypothese versucht den leichteren Verlauf der Pandemie in den Anden mit der ultravioletten Strahlung zu erklären. Einige Studien legen diese Schlussfolgerung nahe. "Die ultraviolette Strahlung ist eindeutig höher in grösserer Höhe und das bedeutet, dass das Virus schlechter überleben kann", sagt der Lungenfacharzt Carlos Ibérico von der Sabogal-Klinik in Lima.

+++

05:00

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen in den USA steigt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters auf einen Rekordwert. Demnach wurden am Donnerstag mindestens 39'818 neue Fälle registriert. Der bisherige Höchstwert lag am 24. April bei 36'426. In dieser Woche haben die Bundesstaaten Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina und Wyoming Rekordanstiege gemeldet.

BREAKING: The U.S. hits a record number of daily coronavirus cases — over 37,000 infections — topping the peak seen in April during the initial outbreak https://t.co/9g1ehkUoGz pic.twitter.com/em55S3jgCn — Bloomberg Markets (@markets) June 26, 2020

+++

04:00

Eine Mehrheit der Deutschen macht sich einer Umfrage zufolge keine grossen Sorgen über eine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. Ihr Anteil betrage 75 Prozent, berichtet die ARD unter Berufung auf eine Studie von Infratest dimap. Grosse oder sehr grosse Sorgen machen sich demnach 24 Prozent.

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch

+++

03:00

Das Bundesamt für Gesundheit meldete am Donnerstag 52 neue Corona-Fälle, das ist der höchste Stand seit dem 8. Mai. Rund 15 bis 20 Prozent der neuen Fälle werden durch Menschen verursacht, die in die Schweiz neu ein- oder aber zurückreisen. Eine Häufung dieser "Importe" stellt der Bund bei Einreisen aus Serbien fest, wie blick.ch schreibt. Insgesamt seien in den letzten zwei Wochen sieben Personen aus Serbien eingereist – per Flugzeug oder auf dem Landweg –, die später positiv getestet wurden. Aus Serbien sind keine verlässlichen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus bekannt.

Das führt dazu, dass Serbien in Deutschland als "Risikoland" eingestuft wird. Wer aus Serbien nach Deutschland einreist, muss in aller Regel in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Nicht so in der Schweiz. Die Schweizer Behörden überlegen sich nun, grenzsanitarische Massnahmen einzuleiten wie etwa Gesundheitschecks an Flughäfen und den Landesgrenzen. Oder dass eine Einreise nur nach Vorweisen eines negativen Corona-Tests oder nach einer zweiwöchigen Quarantäne gewährt wird.

+++

03:22

Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda warnt vor Zweitrundeneffekten im Zuge der Pandemie, die der Konjunktur des Landes ernsthaften Schaden zufügen könnten. Gegenwärtig gebe es keinen Grund, die Zinsen zu senken, sagt Kuroda während eines Online-Seminars weiter. Stattdessen werde man sich zunächst auf die Stabilisierung des Markets konzentrieren.

Bank of Japan's Kuroda warns second-round effect of COVID-19 may dent economic growth https://t.co/dDfJ8conm6 pic.twitter.com/47tMFFY0Vx — Reuters (@Reuters) June 26, 2020

+++

02:00

Die Konzernchefs von grossen US-Fluggesellschaften werden sich Insidern zufolge heute zu Gesprächen mit US-Vizepräsident Mike Pence im Weissen Haus treffen. Themen sollen unter anderem das etwaige EU-Einreiseverbot für US-Bürger und Temperaturmessungen an Flughäfen sein, sagen drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Erwartet würden etwa die Chefs von American Airlines, Delta, Southwest, United und JetBlue.

+++

01:25

In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 39.483 neue Infektionen und 1141 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,2 Millionen bekannte Fälle und 54'971 Todesfälle.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)