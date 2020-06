07:55

In der Schweiz sind gemäss den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) die Ansteckungen wieder etwas gestiegen. Zuletzt zeigte sich eine höhere Ansteckungszahl im Wallis. Dies deutet darauf hin, dass Massnahmen vor allem auch in den Kantonen erfolgen müssen, um den Ausbruch einer zweiten Welle einzudämmen.

Der Stand der Vorbereitungen ist allerdings unterschiedlich, wie der "Blick" hier schreibt.

+++

07:05

In Indien ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden um über 17'000 gestiegen. Die Gesamtzahl belaufe sich damit auf über 500'000 Fälle, wie Daten des Gesundheitsministeriums zeigen.

Dabei nähmen die Infektionen in den grösseren Städten, darunter die Hauptstadt Neu-Delhi, stark zu. Indien liegt nach Zählungen der Nachrichtenagentur Reuters hinter den USA, Brasilien und Russland auf Platz vier bei der Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen.

+++

01:40

In den USA sind einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mindestens 40'870 neue Infektionen verzeichnet worden. Das ist die höchste dort jemals an einem Tag verzeichnete Zahl. Insgesamt sind damit knapp 2,75 Millionen Infektionen und fast 125'000 Todesfälle in den USA bekannt.

+++

00:55

Reisende aus den USA, Brasilien und Russland dürften Insidern zufolge von der geplanten Lockerung der EU-Einreisebeschränkungen ausgeschlossen bleiben. Die drei Staaten hätten sich nicht auf einer Länderliste befunden, die den EU-Botschaftern der Mitgliedsstaaten vorgelegt worden sei, sagt ein Diplomat.

Eine abschliessende Einigung über die Liste sei nicht erzielt worden, weil viele Botschafter zunächst Rücksprache mit ihren Regierungen halten wollten. Deren Antwort werde bis Samstagabend erwartet. Die EU will den Bürgern gewisser Länder ab Mittwoch eine Einreise ohne Quarantäne erlauben.

+++

23:45

In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 46'860 neue Infektionen und 990 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,27 Millionen bekannte Fälle und 55'961 Todesfälle.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)