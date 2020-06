08:00

Mit dem morgigen Montag beginnt für mehr Menschen in der Schweiz wieder der Büroalltag. Seit Mitte März gilt bei vielen Unternehmen das so genannte Home Office.

Noch aber sind immer noch viele Unternehmen zögerlich, was eine vollständige Rückkehr ins Büro betrifft, wie der "Blick" schreibt. Viele Unternehmen führen zunächst ein System ein, in dem sich Mitarbeiter in Sachen Büropräsenz abwechseln sollen.

Wie Immobilienexperte Donato Scognamiglio kürzlich in einem Interview mit cash.ch sagte, dürfte viele Firmen das Home Office teilweile beibehalten. So könnte die Arbeit in den eigenen vier Wänden für viele während eines oder zwei Tagen pro Woche zur permanenten Situation werden.

Das Unternehmen Shanghai Junshi Biosciences hat mit einem Test seiner Antikörper-Behandlung gegen das Coronavirus an gesunden Menschen begonnen. Dies berichtet die staatliche Tageszeitung "Befreiung". In den USA sollen voraussichtlich im zweiten Quartal des laufenden Jahres in Zusammenarbeit mit dem Konzern Eli Lilly Tests an Menschen beginnen.

Das Robert-Koch-Institut meldet 301 bestätigte Neuinfektionen für Deutschland. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei 183'979. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöht sich um 22 auf 8668.

Die brasilianische Regierung veröffentlicht im Internet keine Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle und der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in dem Land mehr. Das Gesundheitsministerium entfernte auch die Datensammlung, die die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigte, aus dem Netz.

"Die kumulativen Daten spiegeln nicht wider, wo sich das Land gerade befindet", twittert Präsident Jair Bolsonaro. "Andere Bemühungen laufen für die Berichterstattung über die Fälle und die Bestätigung der Diagnosen." Zuletzt hatte Brasilien mehr als 672'000 Fälle gemeldet - mehr als jedes andere Land abgesehen von den USA. Die Zahl der Toten steuerte bis Samstag auf 36'000 zu.

