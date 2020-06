13:00

In der Schweiz sind innerhalb eines Tages 23 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'117 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Sonntagmittag mitteilte.

11:30

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Prognose für die Weltwirtschaft wahrscheinlich nach unten revidieren. Die meisten Staaten habe die Krise stärker getroffen als in der Vorhersage vom April angenommen, erklärt IWF-Chefin Kristalina Georgiewa. "Eine kleine Anzahl von Staaten schlägt sich besser, doch das ändert nichts an der allgemeinen Tendenz." Im April hatte der IWF für die globale Wirtschaft ein Minus von drei Prozent im Jahr 2020 vorhergesagt. Er war damit optimistischer als etwa die Weltbank, die von minus 5,2 Prozent ausgeht. Die aktualisierte Prognose des IWF wird laut Georgiewa am 24. Juni veröffentlicht.

10:05

In Russland haben sich nachweislich 8835 weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit steige die Infektionszahl binnen 24 Stunden auf 528'964, teilen die Behörden mit. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus stieg demnach um 119 auf 6948.

Harvard study: Did coronavirus start in August 2019? https://t.co/XFMQGWPqcW — BBC News (World) (@BBCWorld) June 13, 2020

09:30

In Mexiko sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 3494 Neuinfektionen nachgewiesen worden. Damit seien insgesamt 142'690 Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg binnen 24 Stunden um 424 auf 16'872. Die tatsächliche Ansteckungszahl dürfte laut Regierung weit höher sein. Mexiko ist nach Brasilien das am stärksten vom Virus betroffene Land in Lateinamerika. Die Region ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge zum neuen Brennpunkt der Pandemie geworden.

08:40

Der Bundesrat arbeitet laut Alain Berset derzeit ein Konzept für eine zweite Corona-Welle aus. Einen landesweiten Lockdown wird es laut "NZZ am Sonntag" jedoch nicht mehr geben. Stattdessen stehe ein regionaler Ansatz im Zentrum, bei dem die Kantone die Federführung hätten. Sie sollen selbständig Massnahmen wie die Quarantäne verfügen können. So könnten etwa bei einem regionalen Ausbruch des Virus Läden, Restaurants, Hotels oder gar ganze Ortschaften abgeriegelt werden. Aussagen von Sicherheitsdirektoren aus den Kantonen Graubünden, Bern und Wallis untermauern diese Stossrichtung.

05:20

Das Robert-Koch-Institut meldet 247 Neuinfektionen in Deutschland. Die Gesamtzahl der Ansteckungsfälle steigt damit auf 186'269. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus erhöht sich um sechs auf 8787. Rund 172'200 Menschen sind den Angaben zufolge inzwischen genesen, das sind etwa 300 mehr als tags zuvor.

Germany's confirmed coronavirus cases rise by 247 to 186,269: RKI https://t.co/OCfQk58o4a pic.twitter.com/rd6TUOnDBA — Reuters (@Reuters) June 14, 2020

03:15

China hat den grössten Anstieg an bestätigten Coronavirus-Neuinfektionen seit zwei Monaten verzeichnet. Die nationale Gesundheitsbehörde meldete am Sonntag 57 Covid-19-Erkrankungen und damit die meisten seit dem 13. April. 38 der neuen Fälle seien lokal übertragen worden, davon allein 36 in Peking. Dies ist die höchste tägliche Infektionszahl für Chinas Hauptstadt seit Beginn der Daten-Veröffentlichung nach Beginn der Pandemie im Dezember. In Peking hatten die Behörden Massentests nach dem Virus-Ausbruch auf einem Grossmarkt angeordnet, der die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle schürte. Um das Virus einzudämmen, wurden zudem strenge Schutzmassnahmen verhängt. Unter anderem wurden elf Wohnviertel abgeriegelt.

China reports 57 new confirmed, 9 asymptomatic COVID-19 cases for June 13 https://t.co/E4U2RI847b pic.twitter.com/D2l2LGe9GR — Reuters (@Reuters) June 14, 2020

19 der landesweit bestätigten Neuinfektionen waren den Angaben zufolge sogenannte importierte Fälle von Reisenden aus Übersee, von denen 17 in der südöstlichen Provinz Guangdong ankamen. Die Behörden meldeten zudem neun Ansteckungen ohne Krankheitssymptome, die in China nicht zu den bestätigten Fällen gezählt werden. Neue Todesfälle gab es nicht. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in China beläuft sich nun auf 83'132, die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 4634.

Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier.

00:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter rasant aus. Das Gesundheitsministerium meldet 21'704 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 850'514. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 892 auf 42'720 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

