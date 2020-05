12:20

Innerhalb von 24 Stunden verzeichnet die Schweiz 51 neue Infektionen mit dem Coronavirus, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Die Zahl der laborbestätigten Fälle beläuft sich auf 30'514.

Am Donnerstag hatte das BAG 50 neue Fälle bekannt gegeben, am Mittwoch 33 neue Fälle, am Dienstag waren es 36 gewesen und am Montag 39.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitagmittag 1872. Keystone-SDA analysiert die auf den Internetseiten der Kantone vorliegenden offiziellen Daten und aktualisiert sie zweimal täglich, mittags und abends.

Um 14 Uhr findet zur Lage in der Schweiz eine Medienkonferenz mit Vertretern der Bundesverwaltung statt. cash.ch wird diese im Livestream übertragen.

+++

11:40

Italiens Regierung peilt eine weitgehende Aufhebung der Corona-Reisebeschränkungen offenbar bis Anfang Juni an. Ab dem 18. Mai soll es laut dem Entwurf eines Regierungsdekrets zunächst innerhalb einzelner Regionen erlaubt sein, sich wieder frei zu bewegen.

Ab dem 3. Juni sei dann vorgesehen, dass auch im ganzen Land wieder Reisefreiheit gelten solle, allerdings unter Berücksichtigung gegebenenfalls lokal angeordneter Einschränkungen. Der Entwurf könnte allerdings noch geändert werden.

+++

08:55

Novartis-Chef Vasant Narasimhan mahnt dazu, realistisch zu bleiben bei der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff. "Optimistisch betrachtet, das heisst, wenn alles so läuft, wie wir es erhoffen, dürfte es 24 Monate dauern, bis wir einen Impfstoff haben", sagt er der "FAZ". Der Basler Konzern ist im Impfstoffgeschäft nicht mehr tätig.

+++

08:25

Das Londoner Finanzviertel Canary Wharf bereitet sich auf eine Rückkehr der Banker, Buchhalter und Anwälte an deren Arbeitsplätze vor. Es lägen dazu detaillierte Pläne vor, wie das Einrichten von Einbahnstrassen und tägliche intensive Reinigungen der Bürotürme, berichtet die "Financial Times". Noch in dieser Woche sollen neue Richtlinien an die Mieter und Pächter verteilt werden.

Canary Wharf prepares for the return of financial employees https://t.co/FBcq03PfAX — Finance News (@ftfinancenews) May 15, 2020

+++

06:30

Im Öffentlichen Verkehr in der Schweiz wird das Tragen von Schutzmasken empfohlen. Die Zugbegleiter der SBB tragen auch solche. Bei den Passagieren sieht es aber anders aus, wie der "Blick" schreibt: Nur etwa fünf Prozent der Personen in Zügen und anderen Verkehrsmittel würden sich eine Maske aufsetzen.

Dabei hat die Zahl der Reisenden und Pendler wieder zugenommen. Teilweise wird nun vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gefordert, im Öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht anzuordnen.

+++

+++

05:05

Die Zahl der festgestellten Infektionen erhöht sich in Deutschland um 913 auf 173'152, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der registrierten Covid-19-Todesfälle steigt demnach um 101 auf 7824.

+++

04:00

Die Coronakrise wird der Weltwirtschaft in diesem Jahr Einbussen von 5,8 bis 8,8 Billionen Dollar bringen, wie aus einer aktualisierten Schätzung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) hervorgeht. Das wären 6,4 bis 9,7 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts.

Die Prognose ist pessimistischer als noch im April. Damals hatte die ADB noch globale Verluste von zwei bis 4,1 Billionen Dollar vorhergesagt. Inzwischen haben die Experten die Folgen der weitreichenden Corona-Restriktionen in ihre Rechnungen miteinbezogen.

+++

03:20

Die weltweit in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus festgestellten Todesfälle haben die Marke von 300'000 überschritten. Das ergeben Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach nähert sich die Zahl der registrierten Infektionen 4,5 Millionen an.

"Efforts that increase people's understanding of how to effectively prevent infection can help boost their sense of control and, consequently, their psychological health." https://t.co/Ua6lyHGJQ0 — Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (@JohnsHopkinsSPH) May 15, 2020

+++

03:00

In China steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um vier (Vortag: drei) auf 82'933. Bei allen neuen Fällen handelt es sich um Ansteckungen im Inland, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die Totenzahl bleibt bei 4633.

+++

01:35

Aus Brasilien wird eine Rekordzahl der Neuinfektionen gemeldet. Nach Daten des Gesundheitsministeriums erhöht sich die Zahl der festgestellten Ansteckungen um 13'944 auf 202'918. Die Zahl der Toten steigt um 844 auf 13'933.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)