06:15

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) definiert in einem Tweet die besonders durch das Covid-19 gefährdete Personengruppen: Personen ab 65 Jahren sowie Erwachsene, mit folgenden Vorerkrankungen: Bluthochdruck, Chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs.

+++

+++

+++

06:10

Die IATA, die internationale Organisation der Fluggesellschaften, wendet sich gegen die Forderung nach einem freien Mittelsitz in Flugzeugen. Zum Schutz vor dem Coronavirus sollten Passagiere und Crews stattdessen Gesichtsmasken tragen.

