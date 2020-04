05:20

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde sind in China binnen 24 Stunden zwölf neue Coronavirus-Infektionen und keine Todesfälle aufgetreten. Von den bestätigten Fällen seien acht auf zurückreisende chinesische Staatsbürger zurückzuführen, die aus dem Ausland in ihre Heimat zurückgekommen seien. Vier Fälle seien lokal aufgetreten, drei davon in der nordöstlichen Grenzprovinz zu Russland, Heilongjiang, sowie ein Fall in der Mongolei. Das chinesische Festland verzeichnet nach offiziellen Angaben zum 19. April insgesamt 82'747 Fälle und 4632 Todesfälle.

+++

01:15

Die US-Zentrum für Infektionskontrolle (CDC) meldet am Sonntag 720'630 Fälle des neuen Coronavirus, ein Anstieg von 29'916 Fällen binnen eines Tages. Die Zahl der Todesfälle sei um 1759 auf 37'202 gestiegen.

(cash/SDA/AWP/Reuters/Bloomberg)