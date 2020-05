13:40

Die deutsche Fussball-Bundesliga nimmt den Spielbetrieb am 16. Mai wieder auf. Damit halte man sich streng an die Vorgabe der Politik, die eine Wiederaufnahme der Saison "ab der zweiten Mai-Hälfte" erlaubt habe, sagt der Geschäftsführer der Deutschen Fussball-Liga (DFL), Christian Seifert.

12:55

Im Streit über den Ursprung des Virus bezichtigt China US-Aussenminister Mike Pompeo der Lüge. Eine Sprecherin des Aussenministeriums in Peking zeigt sich verwundert, dass Pompeo als Ausgangspunkt ein Labor in Wuhan ausgemacht habe, wo unter Wissenschaftler keine Einigkeit herrsche. Pompeo widerspreche sich bei dieser Frage selbst.

"Der Grund, warum er sich selbst widerspricht, ist weil er immer eine Lüge erfindet um eine andere Lüge zu verbergen." Pompeo und US-Präsident Donald Trump haben von Belegen für einen Ursprung des Virus in einem Labor in China gesprochen ohne Details vorzulegen.

11:45

Der Chef der liberalen deutschen Partei FDP, Christian Lindner, fordert eine Öffnung der Grenzübergänge Deutschlands zu seinen Nachbarstaaten. Geschlossene Grenzen behinderten die staatenübergreifenden Wirtschaftsregionen. Es gebe klare Hygienekonzepte im Alltag, mit denen sich Infektionsrisiken eindämmen liessen.

Auch mehrere Politiker von Angela Merkels Unionsparteien, Bürgermeister und Landräte an den Grenzen zur Schweiz, Frankreich und Luxemburg haben Innenminister Seehofer sowie die Regierungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland aufgefordert, die dort bestehenden Grenzkontrollen zu beenden. Das Bundesinnenministerium hatte sie bis 15. Mai verlängert.

11:20

In Spanien ist die Zahl der Infektionen um 1122 auf 221'447 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien zudem 231 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt seien damit 26'070 Patienten gestorben.

12:45

Innerhalb von 24 Stunden sind in der Schweiz und in Liechtenstein 66 neue laborbestätigte Fälle von Covid-19 aufgetreten. Das ist ein Anstieg gegenüber Mittwoch, wo 51 Fälle gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der seit Ausbruch der Krise registrierten Fälle beläuft sich gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nun auf 30'126.

10:55

Die Welttourismusorganisation UNWTO rechnet für 2020 mit einem Rückgang der Touristenzahl um 60 bis 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weltweit sei wegen der Coronavirus-Pandemie bereits im ersten Quartal die Zahl der Touristen um 22 Prozent gefallen, teilt die Organisation der Vereinten Nationen mit.

Wegen der von vielen Ländern verhängten Reisebeschränkungen betrage allein im März der Rückgang 57 Prozent. Millionen Menschen liefen Gefahr, ihre Arbeitsplätze in der Branche zu verlieren. Die Welt stehe vor einer nie dagewesenen Gesundheits- und Wirtschaftskrise, erklärt UNWTO-Generalsekretär Zurab Pololikaschwili.

10:00

In wenigen Tagen steht die Corona-App "Next Step" zum Download bereit, wie der "Blick" schreibt. So lässt sich besser nachverfolgen, wenn sich jemand mit dem Coronvirus angesteckt hat: Wer durch die App gewarnt wird, kann sich dann in Isolation begeben. Auf diese Weise soll eine zweite Welle der Ansteckungen verhindert werden.

07:45

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnt bei den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen zu "mehr Besonnenheit, zu etwas längerer Zeit". Corona sei "für den Tag unter Kontrolle", sagt der CSU-Politiker im ZDF.

"Aber es gibt natürlich keine Entwarnung, denn wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Therapie. ... Ein bisschen wundere ich mich schon, mit welcher Geschwindigkeit jetzt - und zwar innerhalb von Tagen - wieder alles zugelassen werden soll." Bayern werde "alles etwas später machen als andere, weil ich glaube, wir müssen an der Stelle mehr mit Umsicht als mit Hektik reagieren".

06:15

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) definiert in einem Tweet die besonders durch das Covid-19 gefährdete Personengruppen: Personen ab 65 Jahren sowie Erwachsene, mit folgenden Vorerkrankungen: Bluthochdruck, Chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs.

06:10

Die IATA, die internationale Organisation der Fluggesellschaften, wendet sich gegen die Forderung nach einem freien Mittelsitz in Flugzeugen. Zum Schutz vor dem Coronavirus sollten Passagiere und Crews stattdessen Gesichtsmasken tragen.

