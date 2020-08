09:30

Grossbritannien sichert sich weitere potentielle Corona-Impfstoffe von den Pharmafirmen Johnson & Johnson (J&J) und Novavax. Der Vertrag mit J&J beinhalte eine erste Anzahl von 30 Millionen Dosen ihres Impfstoffkandidaten und die Option über weitere 22 Millionen Dosen, teilte der US-Konzern mit. Novavax wird eigenen Angaben zufolge 60 Millionen Dosen an die Briten verkaufen.

+++

08:15

Die französische Regierung hat Paris und das Department Bouches-du-Rhone an der Mittelmeerküste um Marseille herum zum Corona-Hochrisiko-Gebiet erklärt. Der Erlass gibt den lokalen Behörden die Befugnis, den Personen- und Fahrzeugverkehr einzuschränken, den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugreisen zu beschränken, den Zugang zu öffentlichen Gebäuden einzuschränken und einige Einrichtungen zu schließen, in denen ein hohes Infektionsrisiko besteht. Die Massnahme ist eine Reaktion auf einen starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen zwei Wochen.

+++

06:15

Die Fideriser Heuberge GR haben als erstes Schweizer Skigebiet entschieden, die Wintersaison wegen der unsicheren Corona-Situation bereits im Sommer abzusagen, wie blick.ch berichtet. Der Geschäftsführer von Graubünden Ferien, Martin Vincenz, rechnet damit, dass es noch einige weitere Skigebiete treffen könnte. Auch das Skigebiet Grimmialp im Berner Oberland prüft offenbar, ob man die Lifte anfangs Saison überhaupt laufen lassen soll.

+++

06:00

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. "Jeder einzelne Amerikaner sollte in den nächsten drei Monaten eine Maske tragen, wenn er sich im Freien aufhält." Biden fordert die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten dazu auf, eine entsprechende Anordnung zu erlassen.

“Every governor should mandate mandatory mask wearing," Joe Biden says. "The estimates by the experts are it will save over 40,000 lives in the next 3 months.” pic.twitter.com/jt8AhpXxBp — MSNBC (@MSNBC) August 13, 2020

+++

05:30

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1449 auf 221'413 gestiegen. Die Zahl der Toten legte demnach um 14 auf 9225 zu.

Eine Übersicht zu den Coronavirusfällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Nesletter von cash.ch

+++

05:00

Grossbritannien weitet seine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus. Ab Samstag müssen auch Menschen, die aus Frankreich, den Niederlanden, Malta, Monaco, Aruba sowie den Turks- und Caicosinseln ins Vereinigte Königreich einreisen, sich für 14 Tage in Selbstisolation begeben, wie Verkehrsminister Grant Shapps am Donnerstag mitteilte. Zur Begründung führte er an, dass in diesen Gebieten die Corona-Infektionsraten zu hoch seien. Spanien und Belgien stehen bereits auf der Quarantäne-Liste.

Die Entscheidung trifft mitten im Sommer zahlreiche Urlauber. Frankreich etwa ist nach Spanien das beliebteste Reiseziel der Briten. Der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune erklärte auf Twitter, die britische Entscheidung sei bedauerlich. Sie werde entsprechende Gegenmassnahmen nach sich ziehen.

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen: Menschen, die von Frankreich nach Großbritannien (zurück)reisen, müssen ab morgen für zwei Tage in Quarantäne #coronavirus https://t.co/6HV1A3InMm — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) August 14, 2020

+++

04:00

Südkorea meldet 103 neue Corona-Infektionen. In 85 dieser Fälle hätten sich die Betroffenen in Südkorea angesteckt, teilen die Behörden mit. Das sei die höchste Zahl lokaler Übertragungen seit Ende März. Insgesamt kommt Südkorea nunmehr auf 14'873 bestätigte Infektionen und 305 Todesfälle.

+++

02:40

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Peru ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 507'996 gestiegen. 25'648 Menschen sind demnach im Zusammenhang mit einer Infektion bislang gestorben. Mit 78,6 Todesfällen je 100'000 Einwohnern hat Peru inzwischen die höchste Corona-Sterberate in Lateinamerika.

+++

01:10

Das Coronavirus ist laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters weltweit inzwischen bei mehr als 20,73 Millionen Menschen nachgewiesen worden. 749'871 Menschen starben demnach.

+++

00:30

CDU-Politiker in Deutschland und im EU-Parlament fordern schnelle Abhilfe bei mangelhaften Flughafentests. Unions-Innenexperte Armin Schuster (CDU) bezeichnete in "Bild" "Urlaubsheimkehrer mit Corona-Infektion" als "unser Problem Nummer Eins". Kontrollen der Rückreisenden müssten auf Flughäfen verlässlich funktionieren, sagte Schuster der Zeitung. Besonders bei Ankunft aus Risikogebieten dürften die Tests nicht bewusst umgangen werden können. Unterstützung erfährt diese Kritik auch im Europäischen Parlament. Flugverkehrsexperte Sven Schulze (CDU) sagte: "Die Rückreisetests sollen zwischen Fluggastbrücke und Terminalgebäude durchgeführt werden." Schulze fordert: "Polizisten müssen die akkurate Durchführung der Kontrollen überwachen."

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)