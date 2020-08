09:25

Epidemiologe und Mitglied der Covid-19-Taskforce des Bundes, Marcel Tanner, hat beim Coronavirus vor dem Abstützen auf die im Epidemiengesetz enthaltene Impfpflicht gewarnt. "Das ist die falsche Diskussion", sagte er den Tamedia-Zeitungen vom Samstag.

"Man sollte sich nicht auf die Impfpflicht abstützen", erklärte er. "Wir kriegen eine Herdenimmunität hin, wenn sich 80 Prozent der Menschen impfen lassen, auch ohne Streit auf einem Nebenschauplatz wie dem Impfzwang", sagte er.

09:05

Wie die Tageszeitung Blick hier berichtet, haben sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von zwei Monaten versechsfacht. Wurden vom 15. bis 21. Juni noch 170 laborbestätigte Corona-Fälle gemeldet, waren es vom 3. bis 9. August bereits 1093. In der Vorwoche sogar 1141.

Gemäss dem Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG Stefan Kuster werden die Zahlen auf dieser Höhe verharren. Er sieht den Anstieg der vergangenen Woche mit einer "gewissen Besorgnis".

07:05

In Lateinamerika sind mittlerweile 6'000'005 Corona-Fälle bestätigt, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht. Es ist die von der Pandemie am schlimmsten betroffene Region. Die Zahl der Toten kletterte auf 237'360.

05:00

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1415 auf 222.828 gestiegen. Die Zahl der Toten legte demnach um sechs auf 9231 zu.

01:32

Als erster Bundesstaat in den USA verzeichnet Kalifornien mehr als 600'000 bestätigte Corona-Fälle. Das ergibt eines Auswertung der Nachrichtenagentur Reuters. Gouverneur Gavin Newsom verweist allerdings darauf, dass trotz der steigenden Fallzahlen Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen zwei Wochen um 20 Prozent zurückgegangen seien. Verlegungen auf Intensivstationen seien im selben Zeitraum um 14 Prozent zurückgegangen.

California encouraged by trends even as it passes 600,000 coronavirus cases, most in U.S. https://t.co/5Bhdn6x3y4 pic.twitter.com/9t0ilFKLwO

