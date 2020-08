10:30

Die belgische Hauptstadt Brüssel mit ihren rund 1,2 Millionen Einwohnern verhängt eine Maskenpflicht für den gesamten öffentlichen Raum. Alle Menschen müssten ab sofort etwa in Parks und auf der Strasse, aber auch in privaten Räumen, die für die Öffentlichkeit zugänglich seien, Mund und Nase bedecken, teilen die Behörden mit. Bislang war dies nur auf viel besuchten öffentlichen Plätzen und in geschlossenen Gebäuden wie etwa Supermärkten vorgeschrieben. Brüssel gehört damit zu den Hauptstädten in Europa mit den strengsten Corona-Regeln. Ausgenommen von der neuen Maskenpflicht sind Kinder im Alter von unter zwölf Jahren und Sporttreibende.

10:15

In China ist es schon lseit längerem gang und gäbe, in Norditalien kennen es etwa Kunden des Sportartikeldiscounters Decathlon oder der Supermarktkette MD: Fiebermessen am Eingang der Gebäude. Das Fieber-Screening ist nun auch in der Schweiz auf dem Vormarsch, wie die NZZ schreibt. Infrarot-Wärmebild-Systeme seien gegenwärtig stark gefragt. So konnte die Firma Interha mehrere Anlagen an Schweizer Grossmetzgereien vermitteln. Die Firma Aptex mit Sitz in Zürich erhalte täglich Anfragen für Fieber-Screening-Anlagen, die meisten davon von Unternehmen, die die Körpertemperatur ihrer Angestellten messen wollen.

Mitarbeiter und Besucher bei Unilever Schweiz an den Standorten Thayngen und Steinhausen müssen sich laut NZZ bereits einer Messung unterziehen. Die Pilatus-Flugzeugwerke in Stans nehmen am Mittwoch eine Anlage in Betrieb, die die Körpertemperatur sämtlicher 2200 Mitarbeiter beim Eintritt auf das Firmengelände automatisch misst.

Sportclubs wie der FC Luzern und Firmen wie die Pilatus Flugzeugwerke: Automatisches Fiebermessen. Es stellen sich heikle rechtliche Fragen https://t.co/U2LZqFdMjb via @NZZ — Erich Aschwanden (@ErichAschi) August 12, 2020

10:00

Die Zahl der Virus-Infektionen in Russland steigt nach Angaben der Behörden um 5102 auf 902'701. Dies ist die vierthöchste Gesamtzahl weltweit. Die Zahl der Toten legt um 129 auf 15'260 zu.

08:30

Die Behörden in der chinesischen Provinz Hubei haben nach eigenen Angaben eine Person positiv auf Covid-19 getestet, die vor Monaten nach einer Infektion als geheilt gegolten hatte. Die 68-Jährige sei nun in Quarantäne. Tests hätten gezeigt, dass alle ihre Kontaktpersonen nicht infiziert seien. In Wuhan, der Hauptstadt der Provinz, war das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals nachgewiesen worden.

06:15

Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch an seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien über das Verbot von Grossanlässen. Die vier SVP- und FDP-Bundesräte werden sich offenbar für eine Lockerung per Ende August starkmachen, wie blick.ch schreibt. Gesundheitsminister Alain Berset ist zurückgekrebst. Er will die 1000er-Grenze angeblich zumindest bis Ende September aufrechterhalten. Als wahrscheinlichste Variante wird nun genannt, dass die Lockerung auf Ende August kommt und der Bund die Kantone in die Pflicht nimmt. Sie sollen Anlässe genehmigen oder untersagen. Womit wieder ein kantonaler Flickenteppich droht.

06:00

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1226 auf 218'519 gestiegen. Die Zahl der Toten legte demnach um sechs auf 9207 zu.

Eine Übersicht zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Unversität.

05:30

Angesichts der ersten Coronafälle seit mehr als drei Monaten in Neuseeland verschärft die Regierung Vorkehrungen zur Eindämmung des Virus. In der Millionenmetropole Auckland etwa müssen Bewohner wieder zu Hause bleiben, sofern sie nicht notwendige Reisen unternehmen müssen. Rund um die Stadt errichtete die Polizei Strassensperren. Für den Rest des Landes wurden nicht ganz so strikte Regeln angeordnet, aber auch hier sollen diverse Einschränkungen vorerst bis Freitag in Kraft bleiben.

Bei vier Familienmitgliedern war das Virus festgestellt worden. Die Behörden können sich die Infektionen nach eigenen Angaben bislang nicht erklären. Die Familie habe keine Auslandsreisen unternommen und seit 102 Tagen sei in Neuseeland keine lokale Übertragung des Virus festgestellt worden. Womöglich sei das Virus mit Frachtgütern ins Land gekommen.

New Zealand has had its first coronavirus cases in more than 100 days and Auckland is back under lockdown. It’s proof that you can’t eliminate COVID-19, you have to learn to live with it, writes James Morrow Do you agree? Share your thoughts below https://t.co/WkdJaMupbh — The Daily Telegraph (@dailytelegraph) August 12, 2020

05:30

Die Zahl der Corona-Toten in Argentinien hat nach Angaben der Regierung inzwischen die Marke von 5000 übersprungen. Insgesamt seien 5004 Menschen im Zusammenhang mit einer Virus-Erkrankung gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen sei um 7043 auf 260'911 gestiegen.

04:00

Der australische Bundesstaat Victoria meldet 21 neue Todesfälle und 410 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Noch nie starben in dem Bundesstaat mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl des Landes so viele Menschen innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung.

03:00

Facebook hat seit April mehr als sieben Millionen Beiträge mit Informationen zum Corona-Virus gelöscht, die dem Online-Netzwerk zufolge die Gesundheit von Menschen gefährden könnten. Rund 98 Millionen weniger gefährliche Inhalte mit zweifelhaften Informationen seien mit Warnhinweisen versehen worden. Facebook fährt seit einiger Zeit einen härteren Kurs gegenüber potenziell gefährlichen Informationen, etwa zu angeblichen Corona-Behandlungen. Dabei geriet der Konzern auch mit US-Präsident Donald Trump aneinander.

Regelmäßig verbreitet Trump Un- oder Halbwahrheiten über Corona – auch in den sozialen Netzwerken. Gegen eine seiner jüngsten Behauptungen schreiten Facebook und Twitter nun hart ein. https://t.co/yCR7u53FsI — DER SPIEGEL (@derspiegel) August 6, 2020

01:00

Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump eine Vereinbarung mit dem Biotechkonzern Moderna zum Erwerb von 100 Millionen Dosen eines potenziellen Corona-Impfstoffs geschlossen. Das teilt er in Washington auf einer Pressekonferenz mit. Bei Modernas Impfstoffkandidat läuft eine entscheidende Wirksamkeitsstudie der Phase III mit 30'000 Teilnehmern. Getestet wird in 30 US-Bundesstaaten. Die US-Regierung unterstützt das Projekt finanziell.

