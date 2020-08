06:15

Der Bundesrat entscheidet am Mittwoch an seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien über das Verbot von Grossanlässen. Die vier SVP- und FDP-Bundesräte werden sich offenbar für eine Lockerung per Ende August starkmachen, wie blick.ch schreibt. Gesundheitsminister Alain Berset ist zurückgekrebst. Er will die 1000er-Grenze angeblich zumindest bis Ende September aufrechterhalten. Als wahrscheinlichste Variante wird nun genannt, dass die Lockerung auf Ende August kommt und der Bund die Kantone in die Pflicht nimmt. Sie sollen Anlässe genehmigen oder untersagen. Womit wieder ein kantonaler Flickenteppich droht.

06:00

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts um 1226 auf 218'519 gestiegen. Die Zahl der Toten legte demnach um sechs auf 9207 zu.

Eine Übersicht zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Unversität.

05:30

Angesichts der ersten Coronafälle seit mehr als drei Monaten in Neuseeland verschärft die Regierung Vorkehrungen zur Eindämmung des Virus. In der Millionenmetropole Auckland etwa müssen Bewohner wieder zu Hause bleiben, sofern sie nicht notwendige Reisen unternehmen müssen. Rund um die Stadt errichtete die Polizei Strassensperren. Für den Rest des Landes wurden nicht ganz so strikte Regeln angeordnet, aber auch hier sollen diverse Einschränkungen vorerst bis Freitag in Kraft bleiben.

Bei vier Familienmitgliedern war das Virus festgestellt worden. Die Behörden können sich die Infektionen nach eigenen Angaben bislang nicht erklären. Die Familie habe keine Auslandsreisen unternommen und seit 102 Tagen sei in Neuseeland keine lokale Übertragung des Virus festgestellt worden. Womöglich sei das Virus mit Frachtgütern ins Land gekommen.

