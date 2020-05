08:05

Am 27. September stimmt die Schweiz über die Begrenzungs-Initiative, neue Kampfjets, den Vaterschaftsurlaub, einen höheren Kinderabzug und das Jagdgesetz ab.

Wie der "Blick" schreibt, wird die Coronakrise die Abstimmungen zum Teil stark beeinflussen.

Fünf Vorlagen im September: So beeinflusst die Corona-Krise die Abstimmungen https://t.co/dleU6Se1DS — BLICK (@Blickch) May 21, 2020

06:45

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 745 Neuinfektionen in Deutschland und damit den zwölften Tag in Folge weniger als 1000 neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 176'752, wie das RKI mitteilt.

Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 57 auf 8147 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 158'000, rund 1100 mehr als am Vortag.

04:50

Japan hebt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den Ausnahmezustand in Osaka, Kyoto und Hyogo aufgrund sinkender Infektionszahlen am Donnerstag auf. In Tokio und vier weitere Präfekturen, darunter die nördliche Insel Hokkaido, würden die Beschränkungen bestehen bleiben.

00:25

In Brasilien sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden 888 weitere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, insgesamt sind damit 18'859 Tote verzeichnet. Die Zahl der Neuinfektionen steigt um 19.951 auf 291.579, teilt das Gesundheitsministerium mit.

23:30

US-Präsident Donald Trump sagt, seine tägliche Einnahmeroutine des Anti-Malariamittels Hydroxychloroquin ende in ein oder zwei Tagen. Er hat diese Woche bei vielen Kritikern für Unverständnis gesorgt mit dem Eingeständnis, das Medikament zur Vorbeugung gegen Covid-19 zu nehmen.

Eine Wirksamkeit der Anti-Malaria-Arznei gegen das neuartige Coronavirus ist EU-Experten zufolge nicht nachgewiesen, gegenwärtig laufen mehrere Studien. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hat vor schweren Nebenwirkungen beim Einsatz von Hydroxychloroquin bei Covid-19-Patienten gewarnt.

(Reuters/AWP/SDA/Bloomberg/cash)