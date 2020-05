06:15

Das Robert-Koch-Institut meldet 460 Neuinfektionen in Deutschland und damit erneut weniger als 1000 neue Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen in Deutschland auf 177'212, wie das RKI mitteilt. Die Zahl der Todesfälle legt binnen 24 Stunden um 27 auf 8174 zu. Die Zahl der nachweislich Genesenen liegt dem RKI zufolge bei etwa 159'000, rund 1000 mehr als am Vortag.

+++

03:00

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 1397 auf 93'061. Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 22'860 auf rund 1,551 Millionen zu.

+++

01:00

Die Tourismusbranchenverbände in der Schweiz haben ein "Clean & Safe"-Label ins Leben gerufen. Es soll den Gästen zeigen, dass sie einen Betrieb besuchen, der sich bewusst zur Einhaltung des Schutzkonzeptes gegen das Coronavirus verpflichtet hat. Initiiert wurde die Kampagne von Schweiz Tourismus (ST).

Beteiligt sind ausserdem HotellerieSuisse, Seilbahnen Schweiz, IG Parahotellerie Schweiz, Verband Öffentlicher Verkehrsmittel, der Verband Schweizer Schifffahrtsunternehmen, der Verband Schweizer Tourismusmanager und GastroSuisse. Das Label soll das Vertrauen der Gäste aus dem In- und Ausland in die Schweiz als sicheres und sauberes Reiseland stärken, wie es in einer ST-Mitteilung vom Donnerstag heisst.

(cash/AWP/SDA/Bloomberg/Reuters)