05:30

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie könnten laut Uno-Forschern weitere 395 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen. Die Zahl der Menschen, die weltweit von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben, könne damit auf mehr als eine Milliarde steigen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

04:40

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland bleibt auf relativ niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldet 258 neue Ansteckungen. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 185'674. Die Zahl der Menschen, die im Zuge einer Infektion gestorben sind, stieg binnen 24 Stunden um acht auf 8763. Die Zahl der genesenen Menschen legte um etwa 400 auf rund 171'600 zu.

02:45

China meldet sieben neue Covid-19-Erkrankungen. Sechs davon seien auf Einreisende aus Übersee zurückzuführen, nur eine Ansteckung sei im Inland erfolgt, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Zudem gebe es einen Neuinfektionsfall ohne Krankheitssymptome. Am Donnerstag hatten die Behörden elf neue Krankheitsfälle registriert, bei denen es sich allesamt um Reisende handeln soll, sowie sieben asymptomatische Fälle. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in China liegt nun bei 83'064, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4634 bleibt. Asymptomatische Patienten, die zwar mit dem Virus infiziert, aber symptomlos sind, werden in China nicht zu den bestätigten Fällen gezählt.

02:35

Mexiko meldet 4790 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der bestätigten Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus auf 133'974, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Regierung hat aber bereits erklärt, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten deutlich höher sein dürfte. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 587 auf 15'944 zu.

00:15

Das jährliche Treffen führender Notenbanker in Jackson Hole wird wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals seit rund 40 Jahren nicht vor Ort im US-Bundesstaat Wyoming stattfinden. Stattdessen werde am 27. und 28. August eine virtuelle Konferenz veranstaltet, teilt der gastgebende US-Notenbank-Bezirk Kansas City mit. Hintergrund sei, dass das historische Hotel Jackson Lake Lodge im Grand Teton National Park am Fuße der Rocky Mountains, in dem die Konferenz sonst ausgerichtet wird, wegen der Corona-Krise geschlossen sei. Die von der Federal Reserve Bank of Kansas City veranstaltete Konferenz findet seit 1978 jedes Jahr statt. 1982 wurde der Veranstaltungsort nach Jackson Hole verlegt. Seitdem wurde die Konferenz zu einem der wichtigsten Treffen von Notenbankvertretern weltweit.

00:00

In Brasilien ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen 24 Stunden um 30.412 auf nunmehr 802.828 Fälle gestiegen. Die Zahl der Toten kletterte demnach um 1239 auf 40.919. Brasilien zählt weltweit die zweitmeisten Infektionen und die drittmeisten Toten.

