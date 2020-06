12:45

Die Behörden in der chinesischen Millionenstadt Wuhan - Ausgangspunkt der Pandemie - haben nach eigenen Angaben bei Massentests keine neuen Covid-19-Fälle gefunden. Die Überprüfung von 9,9 Millionen Einwohnern von Mitte Mai bis Montag habe zwar 300 symptomlose Infizierte aufgespürt. Diese seien jedoch nicht ansteckend. Die Stadt mit insgesamt etwa elf Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei wurde vom 23. Januar bis zum 8. April abgeriegelt. Hier wurden die meisten der 83'022 in China offiziell gemeldeten Infektionen und 4634 Todesfälle verzeichnet.

+++

12:15

In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages noch drei neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Vortag waren es deren neun. Am Sonntag und Samstag waren je 17 neue Fälle gemeldet worden, am Freitag 32. Insgesamt gab es 30'874 laborbestätigte Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte. Viele Kantone haben die Zahlen über das Pfingstwochenende allerdings nicht aktualisiert.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 in allen Kantonen zusammen betrug nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstagmittag 1920, gleich viele wie an den drei Tagen zuvor.

+++

12:10

In Europa hat sich der Schwerpunkt der Coronavirus-Pandemie der Weltgesundheitsorganisation zufolge mittlerweile in den Osten verlagert. Gegenwärtig gebe es in Westeuropa einen stetigen Rückgang der Infektionszahlen, während in Russland und Osteuropa insgesamt immer noch ein Anstieg verzeichnet werde, sagt die WHO-Sprecherin Margaret Harris. Russland zählt inzwischen 423'741 nachgewiesene Infektionen. Nur in den USA und in Brasilien gibt es mehr. In Russland sind am Dienstag 8863 Neuinfektionen gemeldet worden. Zudem seien 182 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 5037.

+++

11:15

Die Zahl der Todesfälle in Grossbritannien im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus liegt nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters bei 49'646. Damit nähert sie sich der Marke von 50'000 an, die die Regierung Insidern zufolge im April als schlechtesten anzunehmenden Verlauf vorhergesagt hatte.

Nach neusten Angaben des britischen Statistikamts sind in diesem Jahr bislang 62'000 Menschen mehr gestorben, als ohne die Pandemie erwartet worden wäre.

UK coronavirus death toll nears 50,000, latest official figures show https://t.co/cUnd7WoJf9 — The Guardian (@guardian) June 2, 2020

+++

10:40

In Österreich gab es im Mai laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher um mehr als die Hälfte mehr Arbeitslose als vor einem Jahr. Ende Mai waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 517'221 Personen arbeitslos gemeldet oder in Schulungen, das waren um 50,7 Prozent oder 174.084 Personen mehr als im Mai 2019.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag damit bei 11,5 Prozent, sagt die Ministerin. Den grössten Anstieg gab es im Tourismus und in der Baubranche. Seit dem Höhepunkt Mitte April flache die Arbeitslosenkurve allerdings ab.

+++

08:15

Dass während der Coronakrise viel Geld für die Wirtschaft ausgegeben und Kredite gewährt werden, ist offensichtlich. Die Schweiz bewilligte 57 Milliarden Franken an Notkrediten. Dass wir als Steuerzahler das irgendwie berappen müssen, ist auch klar. Aber wie lange? "Eine solche Krise ist wie ein Krieg. Man muss die Schulden strecken, damit alle Generationen gleichmässig betroffen sind", sagt Professor Christian Keuschnigg von der Universität St. Gallen zu blick.ch. "Wir können nicht vermeiden, zukünftige Generationen zu belasten."

Laut Finanzminister Ueli Maurer dürfte der Bund wegen Corona bis Ende Jahr ein Defizit von bis zu 50 Milliarden Franken angehäuft haben. Derzeit liegt die Verschuldung der Schweiz bei 54,8 Milliarden Franken Nettoschulden. Keuschnigg relativiert. "Wenn wir jetzt die Staatsverschuldung von etwa 30 Prozent auf 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts hochschrauben, ist das okay." Davon könnten viele europäische Länder nur träumen. "Nur weil die Schweiz gut wirtschaftet, heisst es nicht, dass es rund läuft", wendet Reto Föllmi, Professor für internationale Ökonomie an der Universität St. Gallen, ein. Die Schweiz sei stark vom internationalen Markt abhängig. "Eine Erholung und somit der schnellere und leichtere Abbau der Schulden hängt auch von der internationalen Situation ab", zitiert blick.ch den Professor. Bei Steuererhöhungen müsse man aufpassen, dass man Unternehmen und Bürger nicht zu stark belaste und so den wirtschaftlichen Aufschwung abbremse.

+++

07:00

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität vom Dienstagmorgen wurden in den zurückliegenden 24 Stunden in Deutschland 184 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Das ist der niedrigste Wert seit dem 19. Mai. Zum Höhepunkt der Pandemie Ende März wurden an manchen Tagen knapp 7'000 Fälle registriert. Weitere 15 Menschen sind zuletzt im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg damit auf 8555.

Laut dem Robert Koch Institut am Montagabend lag die Reproduktionszahl R0 zuletzt bei 1,20. Es ist der vierte Anstieg in Folge.

+++

+++

02:00

In Brasilien sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 11'598 neue Coronavirus-Fälle und 623 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in den letzten 24 Stunden aufgetreten. Damit steigt laut offiziellen Angaben die Zahl der Infizierten auf 526'447 und 29'937 Menschen sind bislang in dem lateinamerikanischen Land dem Virus erlegen.

Brasil es el segundo país con el mayor número de casos de Coronavirus en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, que tiene 1,8 millones infectados, de acuerdo a un recuento de Reuters https://t.co/ef8ZlJuqKb — @diario24horas (@diario24horas) June 2, 2020

+++

01:00

Der Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie ist nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Süd- und Zentralamerika noch nicht erreicht. "Süd- und vor allem Zentralamerika sind sicherlich zu Zonen intensiver Infektionen geworden", sagte WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan. "Ich glaube nicht, dass wir den Höhepunkt der Übertragungen dort schon erreicht haben." Wann das geschehe, sei nicht vorauszusagen. Zu den Ländern mit hohen Zahlen von neuen Infizierten gehörten Brasilien, Peru, Chile und Mexiko, sagte Ryan.

+++

00:30

Am sonnigen Pfingstwochenende sind in der Schweiz viele Naherholungs- und Wandergebiete sehr gut besucht gewesen. Beliebt waren Ausflugsziele in den Bergen und an Seen, dies führte teilweise zu verstopften Strassen. Die Postautos waren sehr stark ausgelastet, vor allem auf den Linien, die zu den Ausgangspunkten von Wanderungen führen, wie es am Montag bei der Postauto-Medienstelle hiess. Es seien mehr Fahrgäste unterwegs gewesen als an Auffahrt, aber etwa 20 bis 30 Prozent weniger als an einem Pfingstwochenende in den Vorjahren. Auf beliebten Strecken wurden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, so zum Beispiel im Berner Oberland, im Walliser Simplongebiet, im Val Verzasca TI und in Graubünden.

Sehr wenige Fahrgäste trugen Masken: In der Deutsch- und in der Westschweiz würden weniger als fünf Prozent der Reisenden Masken tragen, sagte eine Mediensprecherin. Im Tessin dagegen, einem der am stärksten von der Pandemie betroffenen Kantone, würden zehn bis zwanzig Prozent der Fahrgäste Masken tragen, vor einem Monat seien es noch 50 Prozent gewesen.

Coronavirus - Schweiz: Pfingstwochenende lockt Menschen in die Berge und an das Wasser https://t.co/ZG74gM1DpI pic.twitter.com/2UFlJ6GbML — Presse- & Mediennews (@Medien_News) June 1, 2020

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA/AWP)