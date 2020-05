06:30

Im Öffentlichen Verkehr in der Schweiz wird das Tragen von Schutzmasken empfohlen. Die Zugbegleiter der SBB tragen auch solche. Bei den Passagieren sieht es aber anders aus, wie der "Blick" schreibt: Nur etwa fünf Prozent der Personen in Zügen und anderen Verkehrsmittel würden sich eine Maske aufsetzen.

Dabei hat die Zahl der Reisenden und Pendler wieder zugenommen. Teilweise wird nun vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) gefordert, im Öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht anzuordnen.

04:00

Die Coronakrise wird der Weltwirtschaft in diesem Jahr Einbussen von 5,8 bis 8,8 Billionen Dollar bringen, wie aus einer aktualisierten Schätzung der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) hervorgeht. Das wären 6,4 bis 9,7 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts.

Die Prognose ist pessimistischer als noch im April. Damals hatte die ADB noch globale Verluste von zwei bis 4,1 Billionen Dollar vorhergesagt. Inzwischen haben die Experten die Folgen der weitreichenden Corona-Restriktionen in ihre Rechnungen miteinbezogen.

03:20

Die weltweit in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus festgestellten Todesfälle haben die Marke von 300'000 überschritten. Das ergeben Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach nähert sich die Zahl der registrierten Infektionen 4,5 Millionen an.

