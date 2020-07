10:55

Die "NZZ am Sonntag" berichtet, dass sich weniger als die Hälfte der Rückkehrer aus Coronavirus-Risikoländern nicht an die geltenden Quarantänevorschriften hielte.

Seit der Einführung dieser Quarantänepflicht am 6. Juli seien allein über die drei Flughäfen Zürich, Basel und Genf rund 6000 Personen aus Risikoländern in die Schweiz gereist. In den Kantonen hätten sich zur Quarantäne aber wohl höchstens 3000 Personen angemeldet.

Seit dem 6. Juli herrscht eine Quarantänepflicht für Einreisende aus 29 Risikoländern. An diese Regel halten sich allerdings nur gut die Hälfte aller Betroffenen. https://t.co/hhCOwhbBfY — NZZ am Sonntag (@NZZaS) July 19, 2020

+++

10:45

Laut dem "SonntagsBlick" gibt es Hinweise auf einen Corona-Babyboom. "Wir erleben seit Ende Februar einen Ansturm auf Schwangerschaftstests", sagte etwa Frank Marent, Geschäftsführer der Online-Apotheke McDrogerie.ch zu der Zeitung.

Auch bei microspot.ch wurden seit Beginn des Coronavirus-Lockdowns bis heute mehr als drei Mal so viele Schwangerschaftstests verkauft als in der gleichen Vorjahresperiode. Auch in den Filialen von Coop und der Coop-Apotheke Vitality seien im April und Juni ungewöhnlich viele Tests über die Ladentheke gegangen. Und die Drogerie Pura Vita brachte zwischen Mitte März und Mitte Juli doppelt so viele Tests wie im Vorjahr an die Kundschaft, hiess es.

Auf mehr Schwangerschaften deuten auch die Zahl des Zürcher Spitals Zollikerberg hin: "In unseren Sprechstunden spüren wir mit über 30 Prozent mehr Schwangerschaftsbetreuungen eine deutliche Zunahme der Anfragen", sagte die leitende Ärztin Nadja Pauli zum "SonntagsBlick".

+++

08:25

In einem Hähnchen-Schlachthof des Wiesenhof-Konzerns im niedersächsischen Lohne sind 66 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von 1046 am Donnerstag genommenen Abstrichen seien 66 positiv ausgefallen, teilte der Landkreis Vechta am Samstagabend mit.

Die Landkreisverwaltung geht nach eigenen Angaben nach jetzigem Stand davon aus, dass die Infektionen "überwiegend im privaten Bereich entstanden sind". Das zuständige Gesundheitsamt habe alle Infizierten der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) in Quarantäne versetzt.

Die engen Kontaktpersonen der Infizierten seien zum Grossteil ermittelt worden und befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Die restlichen Kontakte würden derzeit nachverfolgt.

+++

08:15

Das Bewusstsein für die Risiken gehe in der Schweiz zurück, schreibt der "SonntagsBlick". Dazu kommt: Das Contact Tracing zum Aufspüren von Neuinfizierten bereitet den Kantonen Probleme. Die kantonalen Krisenstäbe arbeiten daher an Plänen, wie im Falle erneut steigender Ansteckungen zu handeln sei.

So führen Kantone die Maskenpflicht auch ausserhalb des Öffentlichen Verkehrs sein: Jura und Waadt in Supermärkten und Läden, während auch viele Schulen zu dieser Schutzmassnahme greifen. Luzern hat die Zahl von Restaurantbesuchern wieder auf ein Limit von 100 Personen gesenkt.

Der vollständige SonntagsBlick-Artikel findet sich hier.

Die Übersicht der Fallzahlen, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in den vergangenen Tagen bekannt gegeben worden sind:

Samstag: 110

Freitag: 92

Donnerstag: 142

Mittwoch: 132

Dienstag: 70

Montag: 63

Sonntag: 85

Samstag: 108

+++

06.00

In Deutschland steigt die Zahl der festgestellten Infektionen um 202 auf 201'574, wie aus Daten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle legt demnach um einen auf 9084 zu.

Der deutsche Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat eine positive Zwischenbilanz der Bekämpfung der Corona-Krise in Deutschland gezogen. "Derzeit kann man sagen: Wir haben Corona in Deutschland im Griff", sagte Braun der "Bild am Sonntag".

"Aber das ist eine Momentaufnahme – das Virus ist nach wie vor im Land, es kann immer wieder zu Ausbrüchen kommen." Braun stellte Grossveranstaltungen im Kulturbereich und Fussballspiele mit Fans im Stadion für den Herbst in Aussicht. An der Maskenpflicht will Braun bis zur Zulassung eines Impfstoffs festhalten. Erst mit Impfstoff werde man zum Normalzustand zurückkehren können. Braun rechne mit einem solchen Impfstoff schon bis Anfang kommenden Jahres.

EU-Sondergipfel verlängert - Flugzeug schon bereit! Droht Macron mit Abreise? https://t.co/RepGjrM2hL — BILD (@BILD) July 18, 2020

04:30

China meldet 16 neue Covid-19-Erkrankungen. Drei davon seien auf Einreisende aus Übersee zurückzuführen, teilen die Gesundheitsbehörden mit. In Xinjiang, einem autonomen Gebiet im Nordwesten Chinas, seien 13 neue Infektionen festgestellt worden.

Für den Vortag hatten die Behörden insgesamt 22 Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in China liegt nun bei 83'660, während die Zahl der Todesfälle unverändert bei 4634 bleibt.

Hier geht es zur Übersicht der weltweiten Pandemieentwicklung von der Johns Hopkins University.

+++

03:20

Aus den USA werden 74'710 Neu-Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der im Land registrierten Corona-Infektionen auf gut 3,63 Millionen, wie die US-Seuchenzentren (CDC) mitteilen. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich demnach um 918 auf 138'782.

President Trump’s failure to contain the coronavirus can be traced to mid-April, when the White House rushed to shift responsibility to the states https://t.co/Vc90fFelyC — The New York Times (@nytimes) July 18, 2020

+++

03:10

Das mexikanische Gesundheitsministerium bestätigt innerhalb eines Tages 7615 Neuinfektionen und 578 weitere Todesfälle. Insgesamt sind in Mexiko nach offiziellen Angaben 338'913 Menschen mit dem Virus infiziert und 38'888 Personen an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Die Regierung in Mexiko-Stadt geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten wahrscheinlich deutlich höher liegt als die bestätigten Fälle.

+++

03:00

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 28'532 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 2,074 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 921 auf 78'772 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle auf.

+++

01:15

Die AfD in Deutschland büsst in der Corona-Krise in der Wählergunst ein. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar für "Bild am Sonntag" erhebt, verliert die AfD einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt nun auf zehn Prozent.

Die SPD gewinnt dagegen einen Punkt und liegt jetzt bei 16 Prozent. Unangefochten auf Platz 1 liegen weiter CDU/CSU mit unverändert 38 Prozent. Mit weitem Abstand folgen die Grünen mit 17 Prozent - ebenfalls unverändert. Gleich geblieben im Vergleich zur Vorwoche sind auch die Werte der Linken mit acht Prozent, der FDP mit sechs Prozent und der Sonstigen Parteien mit fünf Prozent.

