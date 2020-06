07:40

Die Schweiz befindet sich in der Tabelle der weltweit bestätigten Coronavirusinfektionen laut Angaben der Johns Hopkins Universität nur noch auf Platz 30. Während des Ausbruchs der Pandemie in Europa im Februar und März lag die Schweiz jeweils in den ersten zehn Positionen. Die Schweiz weist bis heute rund bestätigte 30'800 Infektionen aus. Angeführt wird die Statistik zahlenmässig von den USA (1,7 Millionen Infizierte), Brasilien und Russland.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch.

+++

07:00

In der Türkei dürfen Restaurants, Cafés und Parks wieder öffnen. Das gilt ebenfalls für Fitness-Studios, Schwimmbäder, Museen, Büchereien und Strände. Auch Intercity-Züge dürfen von Montag an den Betrieb wieder aufnehmen. Die Regierung hat seit Wochen schrittweise die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert und erklärt, die Epidemie sei unter Kontrolle. Mehr als 4500 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, über 160'000 Infektionsfälle wurden registriert.

+++

06:45

In Deutschland registriert das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 333 neue Coronavirus-Fälle. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 181'815. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 11 auf 8511.

Eine Übersicht über die Coronavirusfälle weltweit gibt es hier bei der Johns Hopkins Universität in den USA.

Corona-Bewältigung: Schweden und Deutschland im Vergleich | https://t.co/8Ox9i2c87K via @BR24 — Martina Gebell (@GebellMartina) May 31, 2020

+++

06:30

Japan will Medienberichten zufolge seine Grenzen für Reisende aus bestimmten Ländern öffnen. Die Regierung erwäge, Geschäftsreisenden aus Thailand, Vietnam, Australien und Neuseeland die Einreise zu gestatten, wenn diese in zwei separaten Tests - bei der Abreise aus ihrem Heimatland und bei der Ankunft in Japan - negativ auf Covid-19 getestet werden, berichtet die Zeitung "Asahi Shimbun" unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Bewegungsfreiheit in Japan werde auf Bereiche wie Hotels, Firmenbüros und Fabriken begrenzt, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werde verboten.

+++

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich zum ersten Mal seit Monaten wieder im Freien gezeigt. In der Nacht zum Montag veröffentlichte der Palast eine aktuelle Aufnahme der 94 Jahre alten Monarchin beim Reiten in der weitläufigen Parkanlage von Schloss Windsor. Seit Mitte März hat sich Elizabeth mit ihrem 98 Jahre alten Mann, Prinz Philip, in ihrer angeblich liebsten Residenz zurückgezogen. Die beiden gelten wegen ihres hohen Alters während der Coronavirus-Pandemie als besonders gefährdet durch die Lungenkrankheit Covid-19.

Queen Elisabeth, 94 years old pic.twitter.com/lEJL1hZjcw — Sébastien Daziano (@sdaziano) June 1, 2020

+++

05:00

In Moskau dürfen die Menschen nach neun Wochen wieder ihre Häuser verlassen. Die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in der 12,7 Millionen Einwohner zählenden russischen Hauptstadt teilweise aufgehoben. Drei Mal pro Woche dürften die Menschen spazieren gehen und draußen Sport treiben, teilt die Regierung mit. Einkaufszentren und die meisten Parks würden am Montag geöffnet. Die Infektionsrate ist in den vergangenen Wochen gefallen: Die Regierung in Moskau meldet im Vergleich zu Mai mit rund täglich 6000 neuen Coronavirus-Fällen nur 2595 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Rund 400'000 Menschen sind in Russland mit dem Virus infiziert.

+++

04:00

Die Pandemie breitet sich in Lateinamerika weiter aus. Mexikos stellvertretender Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell bestätigt binnen 24 Stunden 151 weitere Todesfälle und 3152 Neuinfektionen. Nach offiziellen Angaben liegt die Zahl der an den Folgen von Covid-19 verstorbenen Mexikaner bei 9930, und 90'664 Menschen sind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Das brasilianische Gesundheitsministerium bestätigt einen Anstieg um 16'409 Coronavirus-Fälle auf 514'849. Damit verzeichnet Brasilien nach den USA den zweitgrössten Ausbruch der Infektion. In den letzten 24 Stunden sind laut Gesundheitsministerium 480 weitere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt offiziellen Angaben zufolge auf 29'314. Mit rund 30.000 Todesfällen liegt das lateinamerikanische Land hinter den USA, Großbritannien und Italien auf dem vierten Platz.

In Chile ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen auf fast 100'000 gestiegen. Das Gesundheitsministerium des südamerikanischen Landes teilt mit, dass sich bislang 99'688 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert hätten. Die Zahl der Toten bezifferte die Behörde auf 1054.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)