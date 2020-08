08:00

Angesichts steigender Fallzahlen von Neuinfektionen fordert Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch eine Ausweitung der Maskenpflicht beispielsweise in öffentlichen Gebäuden oder in Läden. Zürich befinde sich in einer besorgniserregenden Lage. "Wir müssen agieren, bevor uns die Kontrolle entgleitet", sagte Mauch in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag" (Artikel gebührenpflichtig). Je länger man bei steigenden Fallzahlen warte, desto schwieriger werde es. Ohne weitere Massnahmen könnten die Dinge innert Tagen aus dem Ruder laufen. Niemand habe ein Interesse daran, dass Zürich zum Risikogebiet erklärt werde. Und niemand wolle, dass immer mehr Menschen in Quarantäne müssten. Das würde auch den Unternehmen massiv schaden.

Die Maske schütze nicht total. Aber sie schütze überall. Andere Kantone wie Genf oder Basel setzten bereits darauf. Die Pandemie sei nicht vorbei. "Wir müssen wachsam und vorsichtig bleiben. Insofern hat die Maske auch eine symbolische Bedeutung. Sie macht die Präsenz des Virus sichtbar", sagte Mauch. Sie habe Regierungspräsidentin Silvia Steiner die Bedenken der Stadtregierung mitgeteilt.

«Zürich befindet sich in einer besorgniserregenden Lage», sagt Stadtpräsidentin Corine Mauch im Interview. Sie erhebt Forderungen an den Kanton: Es brauche eine Ausweitung der Maskenpflicht.https://t.co/bZpeVclR1B — NZZ am Sonntag (@NZZaS) August 23, 2020

+++

06:00

In Frankreich zirkuliert das Coronavirus nach den Worten von Gesundheitsminister Olivier Veran vier Mal häufiger in der Bevölkerungsgruppe unter 40 Jahren als bei den über 65-Jährigen. Auch unter den Älteren und Risikogruppen sei das Virus jedoch auf dem Vormarsch, warnt er in einem Interview des "Journal Du Dimanche". "Wir sind in einer riskanten Situation."

+++

05:45

Der Lockdown im Zuge der Coronakrise wirkt sich auch auf den Schweizer Immobilienmarkt aus. Immer mehr Menschen wollen laut "SonntagsBlick" raus aus den Zentren und ab aufs Land. Die Schweizer Immobilien-Portale vermelden eine markante Zunahme der Besuche. Rund 8 Millionen Aufrufe habe ImmoScout24 allein im Juni verzeichnet. Das seien 62 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ziel der Suchenden seien Regionen ausserhalb der Zentren. Einen massiven Anstieg der Suchanfragen gebe es in den Tourismusgebieten sowie in kleinen und mittelgrossen Städten inklusive Umland.

+++

05:30

Die Aktienmärkte erholen sich im Zug der Coronakrise weiter. Der New Yorker Börsenindex S&P 500 hat in dieser Woche mit einem neuen Rekordwert zu seiner Form aus Zeiten vor der Pandemie zurückgefunden. Während das Coronavirus weltweit und vor allem in den USA weiter auf dem Vormarsch ist, liess das breit gefasste Börsenbarometer die drastischen Verluste der vergangenen Wochen gänzlich hinter sich. Seit dem Tiefpunkt am 23. März hat der Index 55 Prozent zugelegt. Die Schweizer Leitindex Swiss Market Index stieg in der abgelaufenen Woche 0,5 Prozent.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

05:15

Die Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr nehmen mit dem Ende der Schulferien in allen Kantonen wieder deutlich zu. Bei den SBB beträgt die Auslastung der Züge aktuell rund 70 Prozent im Fern- und 75 Prozent im Regionalverkehr, zitiert der "SonntagsBlick" SBB-Sprecher Reto Schärli. Vor den Sommerferien lag die Auslastung im Vergleich zur Vorjahresperiode bei rund 55 Prozent im Fern- und 65 Prozent im Regionalverkehr. Auch Postautos, Privatbahnen und Städtische Verkehrsbetriebe verzeichnen eine wachsende Zahl an Passagieren. Der Trend gehe in die richtige Richtung, hiess es.

+++

05:00

US-Präsident Donald Trump macht bei der Entwicklung und Zulassung eines Corona-Impfstoffs Druck auf die zuständige Bundesbehörde. Bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) erschwerten ihm feindlich gesinnte Beamte die Entwicklung von Corona-Medikamenten und Impfstoffen, damit es vor der Wahl am 3. November keine Erfolgsmeldung geben könne, behauptete Trump am Samstag auf Twitter. Die Vertreter des "tiefen Staates, oder wer auch immer", machten es den Pharmaunternehmen schwer, Probanden für Medikamente und Impfstoffe zu bekommen, schrieb er weiter.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

04:00

In Deutschland sind weitere 782 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt, steigt damit die Gesamtzahl auf 232'864. Den Angaben zufolge starben zwei weitere Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Insgesamt zählt das RKI nun 9269 Todesfälle.

Eine aktuelle Übersicht zu den Coronavirus-Fällen weltweit gibt es bei der Johns Hopkins Universität.

#RKI

Erwartungsgemäß hat das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen für Deutschland gemeldet. Nach Angaben vom frühen Sonntagmorgen hatten die Gesundheitsämter binnen 24 Stunden 782 Fälle an das RKI übermittelt.https://t.co/4HkngNvLqw — Susanne Wolfer (@susanne_wolfer) August 23, 2020

+++

03:00

Die Zahl der Corona-Toten in Mexiko hat die Marke von 60'000 überschritten. 644 weitere Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, berichtet das Gesundheitsministerium des Landes. Die Gesamtzahl der Toten liege damit bei 60'254. Die Zahl der bestätigten Infektionen steige um 6482 auf 556'216 Fälle.

+++

00:00

Der chinesische Dissident und Künstler Ai Weiwei hat einen Dokumentarfilm über den Lockdown in Wuhan veröffentlicht - der Stadt, in der das Coronavirus erstmals nachgewiesen worden war. Der 62-Jährige habe von Europa aus die Regie und Produktion der 115-minütigen Dokumentation geführt, hiess es auf der Internetseite zu dem Film. Für die Dreharbeiten von "Coronation" seien "gewöhnliche Bürger" vor Ort zuständig gewesen.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)