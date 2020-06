11:15

In Russland melden die Behörden einen Anstieg der Infektionen um 8595 auf 485'253. Die Totenzahl legt in den vergangenen 24 Stunden um 171 auf 6142 zu.

+++

In Grossbritannien steigt die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 auf 51'766. das zeigen Reuters-Berechnungen auf Grundlage offizieller Daten.

+++

10:35

Einer Studie zufolge hat sich das Coronavirus möglicherweise schon seit August 2019 in China ausgebreitet. Die Forscher der US-Eliteuniversität Harvard werteten dazu Satellitenbilder und Suchbegriffe wie "Husten" oder "Durchfall" aus. Dabei habe es sich herausgestellt, dass schon vor dem Ausbruch der Epidemie im Dezember 2019 mehr Menschen ins Krankenhaus gefahren seien und nach Covid-Symptomen gesucht hätten. "Auch wenn wir nicht bestätigen können, ob das mit dem neuen Virus zu tun hat, unterstützen unsere Erkenntnisse andere Studien, die zeigen, dass der Erreger schon vor seiner Entdeckung auf dem Fischmarkt aufgetreten ist", schreiben die Forscher.

The novel coronavirus might have been spreading in China as early as August 2019, according to Harvard research based on satellite images of hospital travel patterns and search engine data https://t.co/SXsxYVH3Ny pic.twitter.com/Ux08aHixMn — Reuters (@Reuters) June 9, 2020

+++

+++

+++

10:25

Genau 100 Tage nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion hat die Millionenmetropole New York mit ersten Lockerungsmassnahmen begonnen.

Bei strahlendem Sonnenschein dröhnten am Montag wieder Presslufthammer, zahlreiche Geschäfte öffneten für eingeschränkten Betrieb, und deutlich mehr Menschen waren auf den Strassen unterwegs.

Den ausführlichen Bericht zu New York finden Sie hier.

+++

09:40

Die Japaner müssen sich wieder auf einen besonders schwülheissen Sommer gefasst machen. Bereits am Dienstag herrschten vom Westen bis zum Nordosten des Landes hochsommerliche Temperaturen.

In der Millionen-Hauptstadt Tokio wurde erstmals in diesem Jahr die Marke von 30 Grad überschritten, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Mancherorts drohten Temperaturen von sogar mehr als 35 Grad.

A car seat maker in Okayama Prefecture has started selling a new type of face mask designed to help beat Japan’s summer heat.#coronavirus #KojimaJeansStreet #Kurashiki #ShibutaniShoten #FaceMaskhttps://t.co/SkPn9Jc8nT pic.twitter.com/3pSMQY6yuX — The Japan News (@The_Japan_News) June 6, 2020

Wegen der alljährlich extremen Sommerhitze in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit warnten die Behörden am Dienstag vor gesundheitlichen Problemen auch mit Blick auf das Tragen von Masken zum Schutz gegen das Coronavirus, was den Körper zusätzlich belaste. Die Menschen sollten daher viel Flüssigkeit zu sich nehmen, von heftigem Sport absehen und die Maske abnehmen, sofern ausreichender Abstand zu anderen gegeben sei, erklärte das Umweltministerium.

+++

06:30

Schweizer Einkaufstouristen bringen normalerweise Schwung in den Handel in Süddeutschland - doch seit Mitte März ist wegen der Corona-Krise Schluss damit. Menschen aus Nicht-EU-Ländern können wegen der weitgehenden Grenzschliessungen nicht mehr einfach so in Baden-Württemberg shoppen gehen. Um die Grenze zu passieren, braucht es einen triftigen Grund. Die Umsätze vieler Händler im Land sanken dadurch dramatisch.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

+++

05:30

Bei 57 Prozent von fast 10'000 Bürgern der Stadt Bergamo sind bei einem Test Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bei etwa 10'400 getesteten Mitarbeitern im Gesundheitswesen habe die Quote dagegen nur bei gut 30 Prozent gelegen, teilen die Behörden mit. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen.

Over half of people tested in Italy's Bergamo have COVID-19 antibodies https://t.co/Px06rRqOvP pic.twitter.com/GPqCkHmx2c — Reuters (@Reuters) June 9, 2020

+++

05:15

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt binnen 24 Stunden um 252 auf 184'193, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben um 16 auf 8674.

+++

04:50

Brasilien meldet binnen 24 Stunden 679 weitere Covid-19-Todesfälle und 15'654 Neuinfektionen. Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer damit bei 37'134, die dritthöchste der Welt nach den Vereinigten Staaten und Grossbritannien. In dem lateinamerikanischen Land gibt es gemäss offiziellen Zählungen 707'412 bestätigte Fälle, die zweithöchste Zahl an Infizierten nach den USA. Das lateinamerikanische Land hatte am Wochenende eine veränderte Zählweise eingeführt, die die Vorwürfe der Manipulation der Coronavirus-Daten auf sich gezogen haben.

+++

03:35

Forscher der Universität in Washington gehen nach jüngsten Schätzungen davon aus, dass bis August rund 5000 mehr Menschen als bislang angenommen in den Vereinigten Staaten an den Folgen von Covid-19 sterben könnten. Laut der Prognose der John Hopkins Universität könnten bis August 145'728 Menschen dem Virus erlegen sein. Zu den Staaten mit den stärksten Zuwächsen gehören laut der Studie Michigan und Arizona, während Virginia, Rhode Island und Nebraska die stärksten Rückgänge aufweisen. Experten für Infektionskrankheiten gehen davon aus, dass die Massenproteste in den US-Grossstädten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd einen erneuten Ausbruch der Krankheit auslösen könnte. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten mehr als 1,9 Millionen Fälle der Atemwegserkrankung gemeldet und rund 110'000 Todesfälle bestätigt, wie aus einer Reuters-Zählung hervorgeht.

University of Washington forecasts 145,000 U.S. COVID-19 deaths by August https://t.co/1pGCgq44Qj pic.twitter.com/VkE8HIe70a — Reuters (@Reuters) June 9, 2020

+++

00:00

Die Zahl der Virus-Toten in den USA steigt nach Angaben der Behörde CDC um 474 auf 110'375 Die Zahl der bestätigten Infizierten legt um 17'919 auf rund 1,938 Millionen zu.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)