09:00

Weltweit ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Reuters-Berechnungen auf mehr als 22,85 Millionen gestiegen. 793'983 Menschen starben an der neuartigen Lungenkrankheit.

Aktuelle Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus gibt es auch bei der Johns Hopkins Universität.

08:00

Unter Einhaltung sämtlicher Coronavirus-Schutzmassnahmen wie Maske und Gummihandschuhe wählen die SVP-Delegierten am Samstag in Brugg AG den neuen Parteipräsidenten, wie rot gedruckt in der Einladung steht. Sollten sie die soziale Distanz nicht einhalten können, sind sie verpflichtet, Schutzmasken und Gummihandschuhe anzuziehen.

Journalistinnen und Journalisten, welche vor Ort berichten, müssen diese selbst mitbringen. Sowohl sie als auch die Delegierten mussten sich vorgängig anmelden. Im Campussaal der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg Windisch sind Sektoren zu je hundert Personen abgeteilt. Jeder Sektor hat zwecks Rückverfolgbarkeit eine eigene Zutrittskontrolle.

Zur Wahl stehen der von der Findungskommission als Einerticket portierte Tessiner Ständerat Marco Chiesa sowie der ehemalige Zürcher Kantonalpräsident und Nationalrat Alfred Heer.

07:00

Die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland ist um mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag legt die Zahl in den letzten 24 Stunden um 2034 auf 232'082 Fälle zu. Die Zahl der Todesfälle steigt um sieben auf 9267.

06:20

Mehr als 5800 Schweden sind an Covid-19 gestorben. Das entspricht einer weit höheren Todesrate als in den Nachbarländern Norwegen, Dänemark und Finnland, die wesentlich strengere Massnahmen als Schweden ergriffen. Trotz der hohen Opferzahl hat Schweden im Verhältnis weit weniger Covid-19-Todesfälle zu beklagen als Länder wie Grossbritannien und Spanien, die weit striktere Schutzmassnahmen ergriffen. "Die Strategie, die wir gewählt haben, halte ich für richtig", sagt denn auch Schwedens Premierminister Stefan Lofven laut blick.ch der Tageszeitung "Dagens Nyheter"

Den Mundschutz sieht Lofven weiterhin kritisch. "Masken sind nicht das Hauptinstrument, um die Pandemie einzudämmen", so Lofven. Wichtiger seien nach wie vor soziale Distanzierung, Testen und Tracking. "Diese müssen unser Hauptaugenmerk sein, um die Infektionen einzudämmen."

In our Swedish news tonight: Our Prime Minister Stefan Lofven: "We chose the right way". pic.twitter.com/v51jud06Gf

06:45

Forscher befürchten einem weithin beachteten Modell zufolge in den USA noch mehr Corona-Tote als zuletzt prognostiziert. Bis Anfang Dezember könnten insgesamt fast 310'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus sterben, rund 15'000 mehr als noch vor zwei Wochen angenommen. Das ging am Freitagabend aus einer Aktualisierung des Modells der Forscher des Instituts IHME der Universität Washington in Seattle hervor. Wenn 95 Prozent der Menschen in der Öffentlichkeit stets Masken trügen, könnte die Zahl der Opfer bis 1. Dezember mit rund 240 000 deutlich geringer ausfallen, erklärten die Forscher.

Die US-Seuchenzentren CDC gab zuletzt 44'864 bekannte Neuinfektionen und 1074 weitere Todesfälle bekannt. Damit sind in den USA insgesamt 5,551 Millionen Infektionen und 173.490 Tote verzeichnet.

06:00

Südkorea verschärft die Abstandsregeln, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das Verbot grosser Veranstaltungen und Gottesdienste sowie die Schliessung von Nachtclubs, das bisher nur für den Grossraum Seoul galt, soll ab Sonntag auf das gesamte Land ausgeweitet werden.

BREAKING: South Korea records 332 new cases of COVID-19. The positivity rate in Seoul has surged to 4.27 percent, its highest level in the pandemic.

Locals fear that the virus may be more widespread in the country than previously thought. https://t.co/2Meq4xspmO

— Orel Fargas (@OrelFargas) August 22, 2020