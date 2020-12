06:50

Die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes befürchtet einen massiven Anstieg der Fallzahlen im Frühjahr, sollten sich die neuen Corona-Varianten in der Schweiz weiter verbreiten. Dies unter der Annahme, dass diese zu 50 Prozent ansteckender sind. Dies berichtet blick.ch.

Um ein solches Szenario zu verhindern, brauche es eine rasche Reduktion der Fallzahlen und breit angelegte Tests in der Bevölkerung, so Taskforce-Chef Martin Ackermann. "Wir müssen aus der Risikozone herauskommen und eine Sicherheitsreserve schaffen für den Fall weiterer erschwerender Faktoren."

Die mutierten Virusvarianten müssten nun schnell und gezielt eingedämmt werden. Insbesondere in den betroffenen Regionen müsse noch stärker getestet werden. Als zusätzliche Eindämmungsmassnahmen nannte Ackermann zudem erneut ein "vermehrtes Homeoffice" und ein Hinauszögern des Präsenzunterrichts auf den 11. Januar nach dem Schulstart. Damit sollten Ansteckungen von den Feiertagen nicht in die Schulen geschleppt werden. Einzelne Kantone haben dies bereits verfügt.

+++

Skeptisches Pflegepersonal: Werden Impfmuffel zu Impfturbos? https://t.co/2Cc9OXyJ00 — BLICK (@Blickch) December 29, 2020

+++

06:45

Frankreich will wegen steigender Corona-Zahlen eine Verschärfung der abendlichen Ausgangssperren in besonders betroffenen Gebieten. Man werde dort für Anfang Januar eine Ausgangssperre ab 18 Uhr vorschlagen, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran am Dienstagabend im TV-Sender France 2 an. Derzeit gilt landesweit eine solche Ausgangssperre - in Frankreich couvre-feu genannt - ab 20 Uhr. Die Menschen dürfen dann nur mit triftigem Grund das Haus verlassen - einfache Spaziergänge, einkaufen oder Sport gehören nicht dazu.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet binnen 24 Stunden erstmals über 1000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Deutschland. 1129 Menschen sind demnach an oder mit dem Virus binnen Tagesfrist gestorben, insgesamt 32.107. Das RKI verzeichnet 22'459 Neuinfektionen. Damit haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,68 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

+++

New coronavirus variant does not cause illness more severe than others -Public Health England study https://t.co/mXtdrMllrT pic.twitter.com/XsLmCtJ240 — Reuters (@Reuters) December 30, 2020

+++

03:50

Der US-Bundesstaat Kalifornien verlängert wegen der drohenden Überlastung der Krankenhäuser den Lockdown auf unbestimmte Zeit. "Wir könnten Anfang Januar das Schlimmste sehen", sagt der kalifornische Gesundheitsminister Dr. Mark Ghalyer. "Und die meisten Krankenhausleiter, mit denen ich in Südkalifornien gesprochen habe, machen sich genau darauf gefasst."

+++

01:00

Die Europäische Impfstoffbehörde (EMA) rechnet mit einem baldigen Antrag des Impfstoff-Herstellers BioNTech für die Zulassung der Entnahme von sechs Impfeinheiten pro Ampulle. "Das Unternehmen hat angekündigt, in den nächsten Tagen einen Antrag auf Änderung zu stellen, der vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) rasch geprüft wird. Wenn der CHMP feststellt, dass sechs Dosen zuverlässig extrahiert werden können, wird er eine Änderung der aktuellen Bedingungen der Genehmigung empfehlen, um die Mitgliedstaaten bei der Einführung des Impfstoffs zu unterstützen", erklärt eine EMA-Sprecherin der Zeitung "Bild" (Mittwochausgabe). Der tschechische Premierminister Andrej Babis sagt der Nachrichtenagentur Reuters, er habe die Angelegenheit bei der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, angesprochen, um so bald wie möglich eine EMA-Genehmigung für den zusätzlichen Dosis zu erhalten. In der Schweiz, Grossbritannien, den USA und Israel ist die Nutzung einer sechsten Dosis zugelassen. Die Entnahme von sechs Dosen aus den Ampullen ist von der EU-Zulassung bislang nicht abgedeckt.

+++

+++

+++

23:45

Weltweit haben sich über 81,46 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,779 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 19,262 Millionen Infektionen und 334'933 Todesfällen.

+++

23:00

Eine zuerst in Grossbritannien beschriebene ansteckendere Variante des Corona-Virus ist nun auch in den USA nachgewiesen worden. Der Gouverneur von Colorodo, Jared Polis, gibt einen Fall bekannt. Es ist der erste seiner Art in den USA.

+++

22:00

Der designierte US-Präsident Joe Biden kündigt die Nutzung eines Rüstungsgesetzes an, um den Kampf gegen die Pandemie voranzutreiben. Er werde nach seiner Vereidigung auf das Defense Production Act für die Verteilung des Impfstoffes und andere Massnahmen zurückgreifen, sagt Biden. Die USA fielen bei der Impfung hinter den Erwartungen zurück: Es seien bislang etwa zwei Millionen Bürger geimpft worden, während Amtsinhaber Donald Trump bis Jahresende 20 Millionen Geimpfte versprochen habe. Biden soll am 20. Januar vereidigt werden. Trump ordnete im März über den Defense Production Act die Herstellung von Beatmungsgeräten an.

+++

21:45

Die US-Seuchenbehörde CDC gibt 176'974 Neuinfektionen bekannt und damit insgesamt mehr als 19,2 Millionen bekannte Fälle. Zudem wurden 1783 weitere Todesfälle verzeichnet, damit in der Summe 334'029.

+++

20:00

Dänemark verlängert den Lockdown um zwei Wochen bis zum 17. Januar. Die Situation sei noch ernster als im Frühjahr, sagt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Das Land mit 5,8 Millionen Menschen hatte zuvor 2621 Neuinfektionen gemeldet und erklärt, die Zahl der Krankenhausbetten für Covid-Fälle sei beinah erschöpft.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)