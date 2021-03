08:00

Bei der jüngeren Generation ist die Impfbereitschaft in der Schweiz am geringsten. Das ergab eine Umfrage von blick.ch, die in den ersten acht Märztagen vom Meinungsforschungsinstitut Link bei 1172 Personen durchgeführt wurde. Bloss 28 Prozent der 18- bis 34-Jährigen sind fest entschlossen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. 20 Prozent tendieren noch dazu. Besser sieht es bei den Älteren aus. Ein Drittel der 35- bis 50-Jährigen und fast die Hälfte der noch älteren Befragten wollen sich sicher impfen lassen.

Sabine Frenzel, Leiterin Sozialforschung bei Link, interpretiert das so: "Junge Menschen wissen, dass sie ein kleineres Risiko tragen, einen schwereren Verlauf zu haben. Ältere Leute hingegen wollen sich schon aus Selbstschutz impfen lassen. Das dürfte die geringere Impfbereitschaft der Jungen erklären."

+++

Abonnieren Sie hier den Newsletter von cash.ch, dem grössten Wirtschafts- und Finanzportal der Schweiz. Gratis.

+++

07:30

Klassische Schönheitsoperationen in der Corona-Zeit zugenommen. "Während klassische plastisch-chirurgische Eingriffe weiter stetig zugenommen haben, sind die minimalinvasiven Eingriffe überproportional gewachsen. Corona hat diesen Zuwachs aktuell noch stark beschleunigt", sagt Inja Allemann, Fachärztin für Plastische Chirurgin, im Interview mit tageanzeiger.ch (Artikel bezahlpflichtig).

Viele Menschen hätten jetzt Zeit für eine Operation. Dies, weil die sozialen Verpflichtungen wegfielen und die Leute auch keine Ferien nehmen müssten. "Nach einer Brustoperation oder einer Fettabsaugung können sie bereits nach wenigen Tagen wieder an Zoom-Sitzungen teilnehmen, ohne dass jemand etwas merkt", sagt Allemann.

+++

+++

06:00

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 12'674 Neuinfektionen für Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 76,1 (Vortag:72,4). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 239 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

+++

04:00

Christoph Krupp, der Impfstoffbeauftragte der deutschen Regierung, fordert einen massiven Ausbau der deutschen und europäischen Impfstoffproduktion. "Im Pandemiefall sollten die Europäer in der Lage sein, einen neuen Wirkstoff in einem Vierteljahr für die gesamte europäische Bevölkerung herzustellen", sagte Krupp den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Vorabbericht. "Das wären 500 Millionen Impfdosen. Dazu sollte Deutschland einen kraftvollen Beitrag leisten." Ab 2022 solle eine sichere Versorgung Deutschlands über eigene Produktionskapazitäten gewährleistet sein, gab weiter Krupp an. Bis Mai werde die Taskforce der Bundesregierung ein Konzept dazu erstellen. Es müsse ein Netzwerk von Unternehmen entstehen, das die verschiedenen Produktionsschritte übernehme. Es gehe um eine staatlich abgesicherte Impfstoffproduktion.

+++

03:00

Weltweit haben sich über 118,80 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind mehr als 2,76 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt.

+++

01:15

In Brasilien sind den dritten Tag in Folge mehr als 2000 Menschen an Corona gestorben. Das Gesundheitsministerium meldete 2216 Tote innerhalb von 24 Stunden und 85'663 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich in dem südamerikanischen Land mehr als elf Millionen Menschen mit Corona infiziert. Gesundheitseinrichtungen in Brasilien warnen davor, dass die Krankenhäuser an ihre Grenzen geraten. Brasilien verzeichnet mittlerweile 275'105 Corona-Tote. Nur in den USA starben noch mehr Menschen an oder mit dem Virus.

Brazil reported 2,216 COVID-19 deaths in the last 24 hours, the third day in a row that it has had fatalities exceed 2,000 in the worst run of deaths since the pandemic began last year.​ https://t.co/pdRUf5sYrK — Reuters Health (@Reuters_Health) March 13, 2021

+++

00:30

AstraZeneca will Insidern zufolge Ende März oder Anfang April eine Notfall-Zulassung seines Corona-Impfstoffs in den USA beantragen. Anders als in der Europäischen Union und in mehreren anderen Ländern hat das Vakzin des britisch-schwedischen Pharmakonzerns in den USA noch kein grünes Licht von den Behörden.

Der Pharmakonzern hatte am Freitag eine weitere drastische Kürzung seiner Impfstoff-Lieferungen in die Europäische Union angekündigt. Man beabsichtige, im ersten Halbjahr dieses Jahres 100 Millionen Dosen in die EU-Staaten liefern, 30 Millionen davon im ersten Quartal, teilte der britisch-schwedische Pharmakonzern am Freitagabend mit. Zuletzt war der Konzern noch von 220 Millionen Dosen bis zur Jahresmitte ausgegangen.

+++

00:00

Das italienische Gesundheitsministerium stuft angesichts steigender Infektionszahlen eine ganze Reihe weiterer Regionen und Gebiete als "rot" ein, darunter die Hauptstadt Rom und die Finanzmetropole Mailand. Dort gelten deshalb ab Montag verschärfte Corona-Einschränkungen.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)