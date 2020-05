10:00

In wenigen Tagen steht die Corona-App "Next Step" zum Download bereit, wie der "Blick" schreibt. So lässt sich besser nachverfolgen, wenn sich jemand mit dem Coronvirus angesteckt hat: Wer durch die App gewarnt wird, kann sich dann in Isolation begeben. Auf diese Weise soll eine zweite Welle der Ansteckungen verhindert werden.

07:45

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnt bei den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen zu "mehr Besonnenheit, zu etwas längerer Zeit". Corona sei "für den Tag unter Kontrolle", sagt der CSU-Politiker im ZDF.

"Aber es gibt natürlich keine Entwarnung, denn wir haben keinen Impfstoff, wir haben keine Therapie. ... Ein bisschen wundere ich mich schon, mit welcher Geschwindigkeit jetzt - und zwar innerhalb von Tagen - wieder alles zugelassen werden soll." Bayern werde "alles etwas später machen als andere, weil ich glaube, wir müssen an der Stelle mehr mit Umsicht als mit Hektik reagieren".

06:15

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) definiert in einem Tweet die besonders durch das Covid-19 gefährdete Personengruppen: Personen ab 65 Jahren sowie Erwachsene, mit folgenden Vorerkrankungen: Bluthochdruck, Chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs.

06:10

Die IATA, die internationale Organisation der Fluggesellschaften, wendet sich gegen die Forderung nach einem freien Mittelsitz in Flugzeugen. Zum Schutz vor dem Coronavirus sollten Passagiere und Crews stattdessen Gesichtsmasken tragen.

