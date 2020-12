06:15

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet auf seiner Internetseite 12'892 Neuinfektionen (Vortag: 10'976) und 852 (348) weitere Todesfälle in Deutschland. Damit haben sich hierzulande inzwischen mehr als 1,66 Millionen Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, 30.978 sind gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 149,2 nach 157,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Das RKI weist darauf hin darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit weniger Tests und Laboruntersuchungen sowie weniger Übermittlungen von Testergebnissen durch die Gesundheitsämter zu rechnen sei.

03:15

Nach einer Studie der Londoner Hygiene- und Tropenmedizinhochschule (LSHTM) müsste Grossbritannien wöchentlich zwei Millionen Menschen impfen, um eine dritte Welle des Coronavirus-Ausbruchs zu verhindern. "Das strengste Interventionsszenario mit dem härtesten Lockdown in ganz England und geschlossener Schulen im Januar sowie zwei Millionen Impfungen pro Woche ist das einzige Szenario, das die maximale Belastung der Intensivstationen unter das Niveau der ersten Welle senkt", heisst es in der Studie. Ohne umfassende Impfkampagnen könnten Fälle, Krankenhausaufenthalte, Patienten auf der Intensivstation und Todesfälle im Jahr 2021 die im Jahr 2020 übersteigen.

23:35

Weltweit haben sich über 80,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit dem Virus gestorben sind 1,766 Millionen, wie eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten ergibt. Am stärksten betroffen sind die USA mit über 19,048 Millionen Infektionen und 333'180 Todesfällen.

22:00

Die US-Seuchenbehörde CDC hat nach eigenen Angaben bislang mehr 2,1 Millionen Impfdosen verabreicht. Insgesamt seien 11,4 Millionen Dosen ausgeliefert worden.

(cash/Reuters/SDA/AWP/Bloomberg)