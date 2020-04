09:00

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will an seinen engen Test-Kriterien festhalten. Der BAG-Delegierte Daniel Koch begründet dies damit, dass die Versorgung mit Reagenzien für die Corona-Abstriche nicht sichergestellt sei. Ganz anders klingt es in den Spitälern und Labors. Sie sagen, es könnte viel mehr getestet werden. Der Bund hätte die Kriterien längst anpassen können, sagte Andreas Widmer, Leiter der Spitalhygiene am Unispital Basel, zur "NZZ am Sonntag". Zahlreiche Labors melden zudem Überkapazitäten. Der Bund müsse seine Testempfehlungen so anpassen, dass die Vorgaben der Weltgesundheitsbehörde endlich Realität würden.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

08:10

Die Schliessung von Schulen bringt bei der Bekämpfung des Coronavirus wenig. Zu diesem Schluss kommen Wissenschafter, die in diversen Studien die Auswirkungen von Schulschliessungen auf das Virus untersucht haben. Zwar sei ein solcher Schritt bei Grippe-Epidemien sehr wirksam, weitaus weniger jedoch bei Krankheitsausbrüchen mit Coronaviren. Der Grund: Bei Grippe trügen Kinder mehr zur Übertragung bei als Erwachsene. Beim neuen Coronavirus sei es gerade umgekehrt. Schulschliessungen verhinderten nur 2 bis 4 Prozent der Covid-19-Todesfälle.

+++

07:45

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) um 2821 auf 120'479 gestiegen. Binnen 24 Stunden seien 129 weitere Todesfälle gemeldet worden, teilt das RKI auf seiner Internetseite mit. Damit starben bislang 2673 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das sind jeweils weniger als in den vergangenen Tagen. Allerdings wurden am Wochenende häufig Fälle zeitlich verzögert gemeldet. Die Zahl der genesenen Patienten stieg im Vergleich zum Vortag um rund 2700 auf 60'200.

Viele Deutsche zahlen derzeit an der Ladenkasse kontaktlos, um sich nicht mit dem Virus anzustecken. Geht das so weiter, wird das Smartphone bald das Bargeld ersetzen. Lesen Sie mehr mit #Fplus. https://t.co/2c1qZyoW6f — FAZ Finanzen (@FAZ_Finance) April 11, 2020

+++

03:00

Der britische Gesundheitsdienst NHS arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge mit den Technologiekonzernen Alphabet und Apple bei der Entwicklung einer Corona-App zusammen. Bluetooth-Technologie solle dabei helfen nachzuverfolgen, ob ein Handy-Besitzer mit einem Infizierten Kontakt hatte, berichtet die "Sunday Times" unter Berufung auf Insider.

+++

02:20

In China haben sich 99 Menschen nachweislich neu mit dem Coronavirus angesteckt, wie die Behörden mitteilen. Zudem sei das Virus bei 97 Reisenden festgestellt worden. Außerdem gebe es 63 neue asymptomatische Fälle.

+++

00:30

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) wirft dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro vor, den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu sabotieren.

Coronavirus: Brazil reports over 1,000 deaths https://t.co/3eCmktbl4m — BBC News (World) (@BBCWorld) April 11, 2020

Bolsonaro habe in der Corona-Pandemie unter anderem gegen die Abstandsempfehlungen verstossen, schrieb HRW in einer Stellungnahme auf seiner Webseite. Zudem bringe Bolsonaro seine Landsleute in grosse Gefahr, weil er auch sie ermuntere, den Empfehlungen nicht zu folgen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Brasilien war zuletzt auf mehr als 20'000 gestiegen, 1124 Todesfälle wurden bisher in Verbindung mit dem Virus registriert.

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)