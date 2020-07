05:00

Die Übersicht zu den Coronavirus-Fallzahlen in der Schweiz, wie sie vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) bekannt gegeben wurden:

Freitag: 154

Donnerstag 117

Mittwoch: 141

Dienstag: 108

Montag: 43

Sonntag: 99

Samstag: 110



Gegen die Wochenmitte hin steigen die Fallzahlen. Die neuesten Daten gibt das BAG traditionell kurz nach 12 Uhr heraus.

01:30

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen weltweiten Rekordanstieg der bekannten neuen Infektionsfälle. In den vergangenen 24 Stunden seien 284.196 hinzugekommen, heisst es in dem Lagebericht. Die Zahl der Toten sei um 9753 gestiegen, so viele wie seit dem 30. April nicht mehr.

00:15

Die US-Seuchenzentren CDC geben 72.219 bekannte Neuinfektionen und 1113 weitere Todesfälle in den USA bekannt. Damit sind in den USA insgesamt vier Millionen Infektionen und 143.868 Tote verzeichnet.

In den USA sind erneut mehr als 1.100 Menschen an einem Tag verstorben. Die wachsenden Corona-Ängste belasten auch die Kurse an der Wall Street. https://t.co/xhHuEJ3tgR — Handelsblatt (@handelsblatt) July 24, 2020

(cash/Reuters/SDA/AWP)