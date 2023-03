Die Schweizer Behörden gaben sich zurückhaltend. So war die Aufsichtsbehörde Finma bis am Abend nicht für eine Aussage erreichbar, die SNB wollte keinen Kommentar abgeben. Die Credit Suisse-Verantwortlichen dürften derweil im Kontakt mit den Behörden gestanden sein, wie die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen berichtete: Die Grossbank habe die Finma und die SNB angesichts des Aktienkurses zu beruhigenden Signalen an die Märkte aufgefordert.