Das Vertrauen in die CS, die die Vorgaben zu Eigenmitteln und Solvenz erfüllt habe, sei nicht über Nacht verloren gegangen. Die Grossbank sei wegen "erratischer Führung" seit Jahren in Schwierigkeiten gewesen. Hinzu gekommen seien Unsicherheiten. Die Verantwortlichen hätten das Vertrauen in die Bank sukzessive zerstört; sie hätten nichts gelernt aus der letzten Finanzkrise.