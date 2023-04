Bestürzung, Entsetzen, Erschütterung, Fassungslosigkeit, Konsternation: So fasste Thomas Matter (SVP/ZH) am Dienstagabend zu Beginn der allgemeinen Aussprache die Stimmung in der Bevölkerung zusammen - rund drei Wochen nach der Rettung der Grossbank Credit Suisse. Es gebe einen Vertrauensverlust in der ganzen Welt.