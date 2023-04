Der Bundesrat müsse dafür sorgen, dass es in der Schweiz keine Unternehmen der Kategorie "Too big to fail" mehr gebe. Ein Unternehmen muss Konkurs gehen können "ohne die Schweiz oder die ganze Welt mit in den Abgrund zu reissen". Zwei Motionen mit diesen Forderungen will die SVP in der laufenden Session einreichen.