Im Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte muss sich ein früherer hochrangiger Steueranwalt der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ab September vor Gericht verantworten. Die Hauptverhandlung am Landgericht Frankfurt wegen des Vorwurfs der schweren Steuerhinterziehung soll am 9. September beginnen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag bestätigte.

25.05.2023 11:36