Der demokratische US-Präsident Joe Biden und McCarthy hatten die Einigung im Schulden-Streit am Wochenende besiegelt. Der Kompromiss stösst jedoch in beiden Parteien auf Kritik. Der Entwurf muss so schnell wie möglich in beiden Kammern des Kongresses - also erst im Repräsentantenhaus und dann im Senat - verabschiedet und vom Präsidenten unterzeichnet werden, damit der US-Regierung das Geld nicht ausgeht. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt gewarnt, die Zahlungsunfähigkeit könnte am 5. Juni eintreten./jac/DP/stw