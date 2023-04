950'000 Vollzeitbeschäftigte arbeiten im öffentlichen Sektor, was 23 Prozent des gesamten Arbeitskräftepotenzials der Schweiz entspricht, wie es in der Studie heisst. Dieser Stellenbestand stieg in den vergangenen zehn Jahren mit dreizehn Prozent deutlich stärker als die Beschäftigung in der Privatwirtschaft - die selben Zeitraum um acht Prozent zunahm.