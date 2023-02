Der bald 71-jährige Godel wurde von der ausserordentlichen Generalversammlung in Villars-sur-Glâne FR gewählt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Godel erklärte laut Mitteilung, er sei "entschlossen mit all seinen Kräften zum Erfolg und Fortbestand des Unternehmens beizutragen".