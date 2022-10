Ökonomen rechnen mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsrate, wenn die Versorger die hohen Grosshandelspreise für Erdgas verstärkt an die Privathaushalte weitergegeben. "Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten auf jeden Fall auf elf Prozent steigen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Erst im Frühjahr ist mit einem Abflachen zu rechnen, wenn ab März oder April wie von der Gaskommission vorgeschlagen die Gaspreisbremse für Haushalte in Kraft tritt", sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Sebastian Dullien. Diese dürfte dann die Inflationsrate "spürbar senken".