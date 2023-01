Und die Beschäftigungsquote von Frauen sei zwar gestiegen, allerdings arbeiteten viele in Teilzeit. Laut DIHK liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Männern bei 38 Stunden, von Frauen bei 30 Stunden und von Frauen in Teilzeit bei 20 Stunden. Wenn alle weiblichen Beschäftigten in Teilzeit nur zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, entspräche das 500 000 Vollzeitstellen. "Also, da kommt richtig was bei rum", sagte Dercks - dazu brauche es aber bessere Betreuungsangebote für Kinder. "Die Betreuungslücke für unter Dreijährige liegt immer noch bei fast 270 000." Die Beschäftigung der 60- bis 64-Jährige habe zwar enorm zugelegt, aber auch hier gebe es noch Luft nach oben.