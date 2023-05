"Eine fundierte Risikobewertung der 10 000 Stoffe wurde nicht vorgenommen, hier soll einfach alles über den gleichen Kamm geschert werden", kritisierte Sarah Brückner, Leiterin VDMA Umwelt und Nachhaltigkeit. Zu der Chemikaliengruppe zählen geschätzt über 10 000 einzelne Substanzen, die in Alltagsprodukten wie Anoraks, Pfannen oder Kosmetik verarbeitet sind. Sie werden aber auch in industriellen Prozessen und Komponenten eingesetzt, etwa in Dichtungen, Ventilen oder Schläuchen. Weil sie extrem langlebig sind, werden PFAS auch Ewigkeits-Chemikalien genannt.