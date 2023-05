Der Streit um Importeinschränkungen für ukrainische Agrarprodukte in bestimmte EU-Staaten spitzt sich zu. Deutschland und zahlreiche weitere EU-Länder haben die Einfuhrbegrenzungen deutlich kritisiert. Die von der EU-Kommission Anfang Mai beschlossenen Massnahmen seien nicht abgesprochen gewesen und sorgten für ernsthafte Bedenken, heisst es in einem am Freitag bekannt gewordenen Schreiben an die Kommission, das der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Neben Deutschland haben auch andere grosse EU-Staaten wie Frankreich und Spanien das Schreiben unterzeichnet.

12.05.2023 13:51