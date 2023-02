Deutschland und Österreich haben die Nutzung von grossen gemeinsamen Gasspeichern im Krisenfall neu geregelt. Das Abkommen zu den in Österreich gelegenen Grossspeichern Haidach und 7Fields wurde am Freitag in Wien von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) und Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler unterzeichnet.

17.02.2023 10:15