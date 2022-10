Die Ampel-Koalition wird der chinesischen Staatsreederei Cosco nur ein Einstieg bei einem Container-Terminal im Hamburger Hafen in Höhe von 24,9 Prozent erlauben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise. Die beteiligten Ressorts der Bundesregierung sehen diese Begrenzung demnach als "Notlösung" an, um zu verhindern, dass Cosco wie ursprünglich von dem Logistikkonzern HHLA geplant einen Anteil von 35 Prozent an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort sowie einen Geschäftsführer und Einspruchrechte bekommen würde.