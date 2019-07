So dicht über der 1,10er-Marke stand das Wechselverhältnis vom Franken zum Euro schon lange nicht mehr. Zum gegenwärtigen Kurs von 1 zu 1,1017 wurden die beiden Währungen zuletzt vor fast exakt zwei Jahren, am 12. Juli 2017, gehandelt.

Zwischenzeitlich, im April 2018, überschritt der Kurs kurz die psychologisch ebenfalls wichtige Marke bei 1,20.

Der Euro-Franken-Kurs seit Anfang Juli 2017 (Grafik: cash.ch)

Den Kurs zurückgedrückt zur 1,10er-Linie hat das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Konjunktursorgen in mehreren grossen Wirtschaftsblöcken inklusive der USA, der weiter ungelöste Handelskonflikt sowie die durch immer neue iranisch-westliche Zwischenfälle angefachte Kriegsgefahr am Persischen Golf.

Das Währungsgefüge zuletzt etwas beschäftigt hat auch die wohl imminente Installierung des Brexit-Befürworters Boris Johnson zum Premierminister von Grossbritannien. Seine Ernennung voraussichtlich am nächsten Mittwoch erhöht die Möglichkeit eines abrupten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU, zumindest in den Prognosen der Finanzmärkte.

BREAKING: @BorisJohnson says his first task if he becomes Prime Minister will be to launch a huge no deal ‘public information campaign’ to help minimise any possible disruption. #Peston pic.twitter.com/IlL93YOZGh

— Peston (@itvpeston) 17. Juli 2019