Die "Rollende Landstrasse" (Rola) hat im vergangenen Jahr rund 72'000 Lastwagen zwischen Freiburg (D) und Novara (I) per Zug durch die Schweiz befördert. Die Betreiberin RAlpin AG will das Angebot bis Ende 2028 sicherstellen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

23.05.2023 15:02