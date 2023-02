Im Berner Münster, der St. Galler Stadtkirche St. Laurenzen und im Zürcher Grossmünster fanden am Nachmittag Gedenkgottesdienste statt. 200 Personen besuchten etwa die mehrsprachige ökumenischen Feier in St. Gallen - und zündeten 365 Kerzen an. Auch im Zürcher Grossmünster fanden sich mehrere Hundert Personen ein. Sie zeigten sich hilflos, wütend und entsetzt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.